Půjčil mu oblek Elton John? David Pastrňák se štěnětem v náručí pobavil fanoušky

  11:04
Hráči Boston Bruins si připomněli Světový den štěňat. Na sociálních sítích tým zveřejnil fotografie svých hvězd se štěňaty. Pozornost fanoušků upoutal hlavně outfit Davida Pastrňáka. Českého útočníka přirovnávali k Eltonu Johnovi.
Hokejista David Pastrňák | foto: Instagram/Boston Bruins

Světový den štěňat připadl na pondělí 23. března a Boston Bruins ho oslavili sérií fotografií svých hráčů v doprovodu roztomilých čtyřnohých společníků. Hokejisté měli při té příležitosti na sobě obleky a fanoušci se bavili nejen nad štěňaty, ale i nad některými výraznými modely. Každý z hráčů pojal svůj outfit po svém a právě tahle pestrost sklidila v komentářích chválu.

Největší pozornost na sebe ale strhl David Pastrňák. Na fotografii drží malé hnědé štěně a má na sobě lesklý modrý oblek, široký klobouk i velké barevné brýle. Jeho nepřehlédnutelný styl komentující okamžitě začali přirovnávat k britské hudební legendě. „Proč Pasta vypadá jako Elton John?“ napsal jeden z nich. „To není Pasta, to je Sir Elton,“ přidal se další.

Pochvalu za styl ale sklízeli i ostatní. Například Jeremy Swayman v hnědém kostkovaném obleku a modré bekovce podle řady komentujících připomínal postavu ze seriálu Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders), někteří ho rovnou přirovnávali k hlavnímu hrdinovi Tommymu Shelbymu.

Den štěňat se v USA připomíná od roku 2006, celosvětově se slaví od roku 2012. Vyzdvihuje lásku, kterou psi od svého narození přináší lidem do životů, upozorňuje ale i na potřebu péče o opuštěná štěňata, hledání nových domovů i na problém množíren.

