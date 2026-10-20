Nová kolekce nabízí dva odlišné designy. První sází na tradiční modrou a červenou barvu PSG, kterou doplňují bílé prvky. Dominantou je číslo 75, odkazující na pařížský departement. Dres si zachovává typický vzhled výstroje pro americký fotbal, ale zároveň jasně odkazuje na identitu francouzského velkoklubu.
Druhá varianta je ještě výraznější. Vínový základ doplňují zlaté detaily a motivy spojené s Paříží, včetně Eiffelovy věže, heraldické lilie a klubového monogramu. Výsledkem je design, který působí spíše jako součást módní kolekce než běžný sportovní dres.
Zajímavé je především propojení s New Orleans Saints. Právě heraldická lilie, známá také jako fleur-de-lis, patří mezi symboly tohoto týmu NFL a zároveň se objevuje v pařížské vizuální identitě.
Oba modely byly uvedeny do prodeje 19. října a jejich uváděná cena činí 210 eur, tedy přibližně 5 200 korun. Nejde tak o úplně levnou záležitost, ale kolekce cílí také na fanoušky, kteří vnímají sportovní oblečení jako součást svého stylu. Dresy jsou spojeny s oficiálními prodejními kanály PSG a NFL.
Spolupráce se neomezuje pouze na oblečení. PSG a NFL připravily také hudební projekt, který propojuje francouzskou a neworleanskou scénu. Do něj se zapojili producenti MYD a Antoine Bouchot společně s hudebním kolektivem The Soul Rebels. Součástí širšího projektu je rovněž speciální sběratelský dres vytvořený ve spolupráci s umělcem Edem Bronerem a francouzskou dílnou LeLabPlus.
Celý projekt doprovází historická událost pro americký fotbal. New Orleans Saints se 25. října utkají s Pittsburgh Steelers na Stade de France. Půjde o první zápas základní části NFL pořádaný ve Francii, což dává spolupráci s pařížským klubem ještě větší smysl.
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