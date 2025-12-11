Jde o první společný produkt od oznámení partnerství, které vzniklo letos na podzim. Kolekce míří především na fanoušky, kteří klub nevnímají jen během zápasů, ale nosí jeho barvy i v běžném životě – do práce, do školy, do fitka nebo na cesty.
V nabídce se objevují tři nejznámější modely značky Stanley ve speciální úpravě PSG – termohrnek Quencher ProTour s výklopným brčkem, láhev IceFlow s izolační úpravou a stohovatelný termohrnek Stacking Tumbler.
Všechny tři nesou klubové barvy a motivy pařížského týmu a spojuje je odolné provedení, praktičnost i výrazný design inspirovaný Paříží. Podle výrobců mají symbolizovat celý rytmus sportovního dne – od přípravy přes samotný výkon až po regeneraci.
Podle zástupců obou značek nejde jen o obyčejnou licenční spolupráci. Cílem má být propojení sportu, módy a životního stylu.
Stanley jako fenomén sociálních sítí
Spolupráce přichází v době, kdy se z obyčejné cestovní lahve stal globální hit. Díky sociální síti TikTok a komunitám kolem zdravého životního stylu se z hrnku Stanley symbol mladé generace.
Hashtag StanleyCup má na sociálních sítích miliardy příspěvků a z lahve za zhruba 1300 korun se stal módní doplněk, kdy jsou lidé na jeho koupi schopni stát fronty i přes noc. Právě na této vlně teď staví spolupráce s francouzským velkoklubem.
Limitovaná edice nemá být jednorázovou záležitostí. Už nyní je potvrzeno, že další produkty z této spolupráce dorazí v příštím roce.