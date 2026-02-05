První olympijský zádrhel. Během hry českých curlerů vypadla v hale světla

  10:28
První soutěže olympijských her v Itálii se sotva rozběhly a už řešily první technický problém. Ve středu, jen několik minut po zahájení úvodní disciplíny turnaje smíšených dvojic v curlingu se hala v Cortině d’Ampezzo na okamžik ponořila do tmy.
První technický zádrhel Zimních olympijských her Milano Cortina 2026. Jen...

První technický zádrhel Zimních olympijských her Milano Cortina 2026. Jen několik minut po zahájení úvodní disciplíny her, soutěže smíšených dvojic v curlingu, se hala v Cortině d’Ampezzo ponořila do tmy. | foto: MATHIAS BERGELD / Bildbyran Photo AgencyProfimedia.cz

Olympijský curlingový stadion Cortina
Vít Chabičovský se snaží odmést kanadský kámen.
Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...
Český curler Vít Chabičovský během prvního klání na olympiádě.
13 fotografií

Světla zhasla zhruba pět minut po začátku zápasů. V té době byly rozehrané všechny čtyři duely, včetně utkání české dvojice Julie Zelingrové a Víta Chabičovského proti Kanadě. Část osvětlení v hale vypadla, výsledkové tabule zhasly, časomíry se zastavily a hra musela být na všech drahách přerušena.

A teď abychom se vyhýbali kanadským sjezdařkám. Jak čeští curleři otevřeli hry

K situaci přitom došlo přímo během hodů. Estonec Harri Lill se chystal ke svému pokusu, když světla zhasla, přesto kámen poslal. Švéd Rasmus Wranå naopak svůj hod přerušil a čekal. Hráči se následně shlukli u drah a vyčkávali na další pokyny rozhodčích.

Zatímco technici řešili výpadek, atmosféra v hale se nesla spíš v odlehčeném duchu. Kanaďan Brett Gallant vtipkoval se svými trenéry, korejský tým i švédská dvojice si krátily čas improvizovanou show, kdy jim košťata posloužila jako „air guitar“. Po několika minutách se osvětlení vrátilo na plný výkon, což diváci ocenili ironickým potleskem a jásotem.

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Organizátoři potvrdili, že šlo o krátkodobý problém. „V olympijském stadionu pro curling došlo ke krátkému přerušení hry z důvodu problémů s dodávkou energie. Potíže trvaly přibližně tři minuty. Dodávka energie byla okamžitě obnovena a utkání pokračovala podle plánu,“ uvedl organizační výbor v prohlášení pro The Athletic. Konkrétní příčinu výpadku však neupřesnil.

Ironií je, že první zádrhel her přišel právě v curlingové hale, která patří k historickým sportovištím Cortiny. Stadio Olimpico del Ghiaccio byl původně postaven pro olympijské hry v roce 1956 jako venkovní stadion a sloužil nejen hokeji a krasobruslení, ale i zahajovacímu a závěrečnému ceremoniálu. Kvůli letošním hrám prošel modernizací, přesto se stal dějištěm prvního technického zaváhání.

Na olympiádě se uvedli první Češi. Curleři Zelingrová a Chabičovský podlehli Kanadě

První curlingové zápasy se nakonec po zhruba pětiminutové pauze znovu rozběhly a vítězství slavily týmy Švédska, Švýcarska, Velké Británie a Kanady. Českou dvojici čeká ve čtvrtek náročný den, dopoledne rozehráli zápas proti Švédům, večer absolvují souboj s reprezentanty Velké Británie.

A teď abychom se vyhýbali kanadským sjezdařkám. Jak čeští curleři otevřeli hry

Český curlingový pár Zelingrová, Chabičovský (v bílém) sleduje počínání...

Od našich zpravodajů v Itálii Když po zápase procházeli mixzónou, hned šest skupinek novinářů si je vyžádalo na rozhovor. „Jen jednou na Roztylech jsme zažili něco podobného. Tam jsme to samé říkali dokonce desetkrát, což bylo...

5. února 2026  7:34

PŘEHLEDNĚ: Pokusí se o historický úspěch. Prohlédněte si vizitky českých hokejistek

České hokejistky budou na olympijských hrách v Miláně usilovat o medaili.

České hokejistky budou na olympijských hrách v Miláně usilovat o medaili. Tu zatím pod pěti kruhy nikdy nezískaly, chtěly by však navázat na bronzy ze světových šampionátů z let 2022 a 2023. Všechny...

5. února 2026  6:46

