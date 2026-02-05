Světla zhasla zhruba pět minut po začátku zápasů. V té době byly rozehrané všechny čtyři duely, včetně utkání české dvojice Julie Zelingrové a Víta Chabičovského proti Kanadě. Část osvětlení v hale vypadla, výsledkové tabule zhasly, časomíry se zastavily a hra musela být na všech drahách přerušena.
K situaci přitom došlo přímo během hodů. Estonec Harri Lill se chystal ke svému pokusu, když světla zhasla, přesto kámen poslal. Švéd Rasmus Wranå naopak svůj hod přerušil a čekal. Hráči se následně shlukli u drah a vyčkávali na další pokyny rozhodčích.
Zatímco technici řešili výpadek, atmosféra v hale se nesla spíš v odlehčeném duchu. Kanaďan Brett Gallant vtipkoval se svými trenéry, korejský tým i švédská dvojice si krátily čas improvizovanou show, kdy jim košťata posloužila jako „air guitar“. Po několika minutách se osvětlení vrátilo na plný výkon, což diváci ocenili ironickým potleskem a jásotem.
Organizátoři potvrdili, že šlo o krátkodobý problém. „V olympijském stadionu pro curling došlo ke krátkému přerušení hry z důvodu problémů s dodávkou energie. Potíže trvaly přibližně tři minuty. Dodávka energie byla okamžitě obnovena a utkání pokračovala podle plánu,“ uvedl organizační výbor v prohlášení pro The Athletic. Konkrétní příčinu výpadku však neupřesnil.
Ironií je, že první zádrhel her přišel právě v curlingové hale, která patří k historickým sportovištím Cortiny. Stadio Olimpico del Ghiaccio byl původně postaven pro olympijské hry v roce 1956 jako venkovní stadion a sloužil nejen hokeji a krasobruslení, ale i zahajovacímu a závěrečnému ceremoniálu. Kvůli letošním hrám prošel modernizací, přesto se stal dějištěm prvního technického zaváhání.
První curlingové zápasy se nakonec po zhruba pětiminutové pauze znovu rozběhly a vítězství slavily týmy Švédska, Švýcarska, Velké Británie a Kanady. Českou dvojici čeká ve čtvrtek náročný den, dopoledne rozehráli zápas proti Švédům, večer absolvují souboj s reprezentanty Velké Británie.