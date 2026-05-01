První nadhoz v podání Malinina a jeho kolegů. Místo show přišel chaos

  16:00
Krasobruslaři jsou zvyklí sbírat body za eleganci a preciznost na ledě. Na newyorském baseballovém stadionu Citi Field se ale předvedli v úplně jiné disciplíně. Výsledek? Spíš než povedená show sled chaotických, ale zábavných pokusů.
Američtí krasobruslaři dostali na baseballovém stadionu Citi Field příležitost...

Američtí krasobruslaři dostali na baseballovém stadionu Citi Field příležitost slavnostně zahájit zápas New York Mets proti Washington Nationals. | foto: Instagram @anthony.ponomarenko

Američtí krasobruslaři dostali na baseballovém stadionu Citi Field příležitost...
Američtí krasobruslaři dostali na baseballovém stadionu Citi Field příležitost...
Součástí výběru pro slavnostní nadhoz byla i tanečnice na ledě Christina...
Součástí výběru pro slavnostní nadhoz byl i pár z tanců na ledě Christina...
Několik členů americké reprezentace, včetně letošních olympijských medailistů, dostalo příležitost zahájit zápas New York Mets slavnostním prvním nadhozem. Organizátoři přitom vsadili na kreativitu a bruslaři se snažili přenést své typické prvky na baseballové hřiště. Do akce zapojili zvedačky i akrobatické prvky, které ale s míčkem v ruce nefungovaly podle plánu.

Pokusy Ilji Malinina, Amber Glennové i dalších členů týmu tak často končily nepřesně nebo bez úspěšného chycení. Jediný povedený moment pak předvedl Evan Bates, stříbrný olympijský medailista v tancích na ledě, který našel rukavici Jasona Browna. V jinak rozpačitém vystoupení šlo ale spíš o výjimku.

Fanoušky na tribunách celá situace přesto bavila. Video z nepovedených nadhozů se rychle začalo šířit na sociálních sítích a řada lidí ocenila, že se sportovci nebáli udělat si ze sebe legraci.

Malinin ohromuje třemi salty v řadě. Moje svěřenkyně udělá čtyři, tvrdí Pljuščenko

Americký krasobruslařský tým tráví čas v New Yorku v rámci turné Stars on Ice, které navazuje na úspěšnou olympijskou sezonu. Na ledě patří mezi absolutní špičku, baseball ale zjevně zůstane jen zpestřením programu.

Ani samotný zápas pak domácím Mets příliš radosti nepřinesl. Po dramatickém průběhu podlehli Washington Nationals 4:5 a prohloubili tak nepříjemnou sérii výsledků.

První nadhoz v podání Malinina a jeho kolegů. Místo show přišel chaos

Američtí krasobruslaři dostali na baseballovém stadionu Citi Field příležitost...

Krasobruslaři jsou zvyklí sbírat body za eleganci a preciznost na ledě. Na newyorském baseballovém stadionu Citi Field se ale předvedli v úplně jiné disciplíně. Výsledek? Spíš než povedená show sled...

1. května 2026

