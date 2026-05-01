Několik členů americké reprezentace, včetně letošních olympijských medailistů, dostalo příležitost zahájit zápas New York Mets slavnostním prvním nadhozem. Organizátoři přitom vsadili na kreativitu a bruslaři se snažili přenést své typické prvky na baseballové hřiště. Do akce zapojili zvedačky i akrobatické prvky, které ale s míčkem v ruce nefungovaly podle plánu.
Pokusy Ilji Malinina, Amber Glennové i dalších členů týmu tak často končily nepřesně nebo bez úspěšného chycení. Jediný povedený moment pak předvedl Evan Bates, stříbrný olympijský medailista v tancích na ledě, který našel rukavici Jasona Browna. V jinak rozpačitém vystoupení šlo ale spíš o výjimku.
Fanoušky na tribunách celá situace přesto bavila. Video z nepovedených nadhozů se rychle začalo šířit na sociálních sítích a řada lidí ocenila, že se sportovci nebáli udělat si ze sebe legraci.
Americký krasobruslařský tým tráví čas v New Yorku v rámci turné Stars on Ice, které navazuje na úspěšnou olympijskou sezonu. Na ledě patří mezi absolutní špičku, baseball ale zjevně zůstane jen zpestřením programu.
Ani samotný zápas pak domácím Mets příliš radosti nepřinesl. Po dramatickém průběhu podlehli Washington Nationals 4:5 a prohloubili tak nepříjemnou sérii výsledků.