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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...
Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol
Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...
Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS
Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...
Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu
Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...
Tour ONLINE: Favority čeká zkouška ve Vogézách. V početném úniku opět Pidcock
Čtrnáctá etapa Tour de France zavede peloton zpátky do hor. Jezdci se vydají z Mylhúz na 155 kilometrů dlouhou trasu zakončenou v lyžařském středisku Le Markstein. Cyklisty čeká náročný den ve...
Dorostenka Záhořová je mistryní Evropy, dálku ovládla v rekordu šampionátu
Po pátečním zlatu kladiváře Josefa Pazdery získala v sobotu druhý dorostenecký titul pro českou výpravu na mistrovství Evropy dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Rieti ovládla v rekordu šampionátu...
World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat
Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...
14 kilometrů strachu. Grand Prix ve Spa 1966 a den, kdy Jackie Stewart řekl: Dost!
Ta statistika bere dech. Jackie Stewart, trojnásobný mistr světa z let 1969, 1971 a 1973, měl v dobách, kdy smrt ve formuli 1 byla tuze blízko, vlastně jen jednu jedinou vážnou nehodu. V belgickém...
WTA Atény 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě
Návrat po 35 letech. Do Atén se vrací elitní ženský tenis, od 13. do 19. července 2026 uvidíme na akci kategorie WTA 250 i několik českých tenistek.
Když budu dobrý, rodiče se snad ozvou! České děti shání peníze na mundial naděje
Tak trochu jiný mundial. Hope for Mundial. Naději na fotbalovém mistrovství světa dětí z dětských domovů hledají i čeští reprezentanti. Jako třeba dvanáctiletý okatý klučina Dominik Duda z Tisé,...
Krejčíková vs. Tausonová: live stream semifinále WTA Atény 2026
Barbora Krejčíková se v Aténách probojovala už do semifinále, její dnešní soupeřkou je Clara Tausonová z Dánska. Kdo projde do boje o titul? Sledujte přímý přenos online a podívejte se na aktuální...
Grepl: Mladí chtějí jen brát, ale nedávají tomu sto procent. Někdy musíte být herec
Poskakuje, křičí, gestikuluje. Kouč děčínských Válečníků Tomáš Grepl je známý svým živelným koučinkem, kvůli kterému to občas ze všech stran schytává a mnozí ho mají trochu za blázna. „Uvědomuju si,...
34. den MS ve fotbale: Francie a Anglie si v souboji zklamaných zahrají o bronz
Předposlední zápas fotbalového mistrovství světa obstará souboj dvou zklamaných semifinalistů. Francie a Anglie se utkají o bronz. V článku najdete základní informace o utkání i přehled televizního...
Dostihy Velká Chuchle dnes (18. 7.): Program, výsledky, kurzy
V sobotu 18. července 2026 se jedou další dostihy ve Velké Chuchli. Na programu je devět závodů – podívejte se na aktuální kurzy a kde vše sledovat živě.
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Francie - Anglie o 3. místo v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě
Ačkoliv je zápas o třetí místo často označován za souboj zklamaných, duel Francie - Anglie na MS ve fotbale 2026 slibuje skvělou bitvu. Oba týmy padly až v samotném závěru semifinále a teď se porvou...
14. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky
14. etapa Tour de France 2026 v sobotu 18. července povede z Mylhúz (Mulhouse) na horský vrchol Le Markstein Fellering. Na pouhých 155,3 kilometrech čeká peloton extrémních 3 800 výškových metrů a...