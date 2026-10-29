Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Prožila těžký rok. Tenistka Lysová ukončila sezonu dříve, bojuje s bolestivou nemocí

Autor:
  13:50
Německá tenistka Eva Lysová po vyřazení na turnaji v Pekingu

Německá tenistka Eva Lysová po vyřazení na turnaji v Pekingu | foto: Profimedia.cz

Německá tenistka Eva Lysová
Německá tenistka Eva Lysová
Německá tenistka Eva Lysová
Německá tenistka Eva Lysová
7 fotografií
Německá tenistka Eva Lysová předčasně ukončila sezonu. Čtyřiadvacetiletá hráčka se chce soustředit na své fyzické i psychické zdraví. Přiznala, že má za sebou jeden z nejtěžších roků svého života.

Lysová letos odehrála pouze 27 zápasů, z nichž vyhrála osm. Ve světovém žebříčku se propadla na 160. místo. Do sezony přitom prý vstupovala s velkými ambicemi, místo úspěchů však přišlo zklamání.

„Bylo to frustrující, vyčerpávající a chvílemi opravdu těžké přijmout. Zvlášť když něčemu věnujete tolik úsilí, ale vaše tělo a mysl jednoduše nespolupracují,“ svěřila se fanouškům na Instagramu. Zároveň zdůraznila, že navzdory nezdarům nepřestává věřit ve své schopnosti.

Za jejími problémy stojí především artritida. Revmatické autoimunitní onemocnění jí lékaři diagnostikovali už v roce 2020. Tenistka se tak s bolestmi kloubů potýká většinu své kariéry, letos však prý bylo obzvlášť obtížné držet nemoc pod kontrolou. Po více než šesti letech se proto rozhodla změnit léčbu.

„Je to velká změna, na kterou si budu muset nějakou dobu zvykat, ale věřím, že je to krok správným směrem,“ vysvětlila Lysová, která se nyní chce dát zdravotně do pořádku a vrátit se na kurty v roce 2027.

Fanouškům zároveň vzkázala, aby byli k ostatním ohleduplnější a nesoudili je, aniž by znali jejich situaci. „Nikdy totiž nevíte, co se skutečně odehrává v jejich životě, když se nikdo nedívá,“ připomněla.

Německá tenistka Eva Lysová na turnaji v Dubaji

Lysová v poslední době čelila silné kritice za své výkony. Snesly se na ni mimo jiné po turnaji v Pekingu, kde skrečovala zápas prvního kola proti teprve šestnáctileté Číňance Sun Sin-žan za stavu 1:6 a 0:3.

Pod jejím příspěvkem se okamžitě objevily komentáře plné podpory. Povzbudily ji například tenistky Coco Gauffová či Marta Kosťuková. Ukrajinka své dlouholeté kamarádce vzkázala, že bude vždy stát při ní.

Lysová se zařadila mezi řadu hráček, které letošní sezonu ukončily předčasně. Patří mezi ně také Clara Tausonová, Amanda Anisimovová, Emma Navarrová či Karolína Plíšková. Z mužů už letos na kurtech nepokračují například Jannik Sinner a Jack Draper.

Vstoupit do diskuse
Témata: Eva Lys, onemocnění

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Altmaier vs. LehečkaTenis - Dvouhra - osmifinále - 29. 10. 2026:Altmaier vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
29. 10. 16:00
  • 5.42
  • -
  • 1.17
Poruba vs. MichalovceHázená - 11. kolo - 29. 10. 2026:Poruba vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
29. 10. 17:30
  • 5.90
  • 11.40
  • 1.18
Frosinone vs. LecceFotbal - 9. kolo - 29. 10. 2026:Frosinone vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
29. 10. 18:30
  • 1.71
  • 4.46
  • 4.57
Fiorentina vs. BergamoFotbal - 9. kolo - 29. 10. 2026:Fiorentina vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
29. 10. 20:45
  • 2.33
  • 3.82
  • 2.97
Carolina vs. ColumbusHokej - - 30. 10. 2026:Carolina vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
30. 10. 00:00
  • 1.68
  • 4.58
  • 4.31
Pittsburgh vs. UtahHokej - - 30. 10. 2026:Pittsburgh vs. Utah //www.idnes.cz/sport
30. 10. 00:00
  • 2.79
  • 4.27
  • 2.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak poctivě jste sledovali cyklistickou sezonu? Otestujte se

Slovinec Tadej Pogačar během 21. etapy Tour de France

Cyklistická sezona 2026 se pomalu stává minulostí, je proto ideální čas na rekapitulaci a shrnutí posledních měsíců. Na iDNES.cz jsme pro vás jako každý rok připravovali podrobné zpravodajství,...

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

Ve 47 letech mistryní světa. Takhle může fungovat spousta lidí, tvrdí Kocumová

Zuzana Kocumová se raduje z vítězství na světovém šampionátu ve sprintu ve...

Ve sportu už několikrát začínala znovu. Zuzanu Kocumovou nezastavil ani věk, ani zdravotní problémy, které jí předčasně ukončily slibnou lyžařskou kariéru. Bývalá juniorská mistryně světa v běhu na...

OBRAZEM: Známí fotbaloví potížisté. Česko má Chorého či Řepku, co ostatní země?

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví gól z pokutového kopu.

Pokud opravdu Tomáš Chorý odejde do zahraničí, česká liga přijde o jednoho z nejproblémovějších hráčů minimálně v rámci své moderní historie. A kdo řádil jinde? Podívejte se na výběr těch...

Zrušte mu smlouvu! Fofana hloupě zavinil penaltu, v rozstřelu se smál, ale pak selhal

Wesley Fofana, francouzský stoper Chelsea, poté, co v osmifinále Ligového...

Sundal si dres, jako by sám uznal, že ho v tu chvíli není hoden. Z levé ruky si odmotával bílou tejpovací pásku a když šel kolem tribuny, na níž byli fanoušci Chelsea, pravou rukou jim pokynul....

29. října 2026  14:40

Moták o nominaci: Za Červenku už jsme měli náhradu, od sparťanů chci restart

Hlavní trenér české hokejové reprezentace Zdeněk Moták na tiskové konferenci k...

Když zazněl poslední dotaz a Zdeněk Moták opět dostal slovo, usmál se a směrem k přítomným novinářům zahlásil: „Výborná tisková konference, velmi mě bavila.“ V pozici reprezentačního kouče ji zažil...

29. října 2026  14:35

G MMA 1: Muradov vs. 6 Kotlárů. Program, karta zápasů, kde sledovat a vstupenky

Tisková konference projektu G MMA (31. srpna 2026)

Nová organizace G MMA je tady s úvodním galavečerem, který proběhne 31. října 2026 v Praze. Hlavní hvězdou je Machmud Muradov, který nastoupí proti 6 Kotlárům. Uvidíme ale také Jiřího Kajínka nebo...

29. října 2026  14:31

Hokejový Zlín reaguje na výsledky a mění trenéry. Oremuse střídá Stavjaňa

Antonín Stavjaňa.

U hokejistů Zlína skončil trenér Peter Oremus i celý jeho realizační tým. Novým hlavním koučem se stal Antonín Stavjaňa, do klubu se vrací po sedmi letech.

29. října 2026  14:12

Prožila těžký rok. Tenistka Lysová ukončila sezonu dříve, bojuje s bolestivou nemocí

Německá tenistka Eva Lysová po vyřazení na turnaji v Pekingu

Německá tenistka Eva Lysová předčasně ukončila sezonu. Čtyřiadvacetiletá hráčka se chce soustředit na své fyzické i psychické zdraví. Přiznala, že má za sebou jeden z nejtěžších roků svého života.

29. října 2026  13:50

Zásnuby a teď miminko. Fotbalista Oblak s tenistkou Danilovičovou přivítali první dítě

Fotbalista Jan Oblak se snoubenkyní Olgou Danilovičovou.

Slovinský fotbalový brankář Jan Oblak se srbskou tenistkou Olgou Danilovičovou přivítali prvního potomka. Syna pojmenovali Maksim. Radostnou novinu sportovního páru, který se v červnu pochlubil...

29. října 2026  13:24

Chceš jet za zraněným synem? Zrušíme ti smlouvu! Kouč v Rusku čelí silné kritice

Trenér Leonids Tambijevs na střídačce moskevského Dynama.

Potýká se s velkou kritikou. Fanoušci moskevského Dynama na něj bučí a hokejový trenér Leonids Tambijevs si musel vyslechnout: „Vyhoďte ho!“. V tradičním klubu KHL navíc rezonuje jeho kritický postoj...

29. října 2026  13:20

Mistrovství Evropy v curlingu 2026 muži a ženy: Program, výsledky, tabulky

Český curler Lukáš Klíma sleduje zápas proti Norsku. (13. února 2026)

Poprvé v historii se Mistrovství Evropy v curlingu koná v Česku. Od 27. října do 1. listopadu 2026 se v Ostravě uskuteční mužský i ženský turnaj – přečtěte si vše potřebné v tomto článku.

29. října 2026  13:13

Frodl, bratři Galvasové i tři nováčci. Moták nominoval, nechybí ani Červenka či Šustr

Zleva generální manažer Patrik Eliáš, hlavní trenér národního týmu Zdeněk Moták...

Poprvé v nové roli nominoval. Trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták pro Finské hry vybral 31 jmen, mezi nimiž nechybí například brankář Dominik Frodl či útočník Roman Červenka. Vrací se také...

29. října 2026  11:55,  aktualizováno  13:11

Splněný úkol, ale vzadu jsme stále křehcí, hodnotil Kováč po výhře nad Jihlavou

Plzeňští fotbalisté slaví gól v zápase MOL Cupu proti Jihlavě.

Ne, ten výsledek určitě nelze přeceňovat. Ale v rozpačitých časech fotbalové Plzně je velmi příjemným osvěžením. Viktoria ve třetím kole MOL Cupu na hřišti Jihlavy nepřipustila drama, druholigového...

29. října 2026  12:43

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Nečekaná změna. Trenérka Ptáčková končí u basketbalistek, Bašta dočasným koučem

Martin Bašta a Romana Ptáčková na tréninku českých basketbalistek

Necelé dva týdny před začátkem bojů o EuroBasket 2027 přišla překvapivá změna u ženské reprezentace. Romana Ptáčková, která ještě v září vedla tým na berlínském mistrovství světa, na vlastní žádost...

29. října 2026  11:54,  aktualizováno  12:39

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

28. října 2026  20:29,  aktualizováno  29. 10. 14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.