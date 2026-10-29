Lysová letos odehrála pouze 27 zápasů, z nichž vyhrála osm. Ve světovém žebříčku se propadla na 160. místo. Do sezony přitom prý vstupovala s velkými ambicemi, místo úspěchů však přišlo zklamání.
„Bylo to frustrující, vyčerpávající a chvílemi opravdu těžké přijmout. Zvlášť když něčemu věnujete tolik úsilí, ale vaše tělo a mysl jednoduše nespolupracují,“ svěřila se fanouškům na Instagramu. Zároveň zdůraznila, že navzdory nezdarům nepřestává věřit ve své schopnosti.
Za jejími problémy stojí především artritida. Revmatické autoimunitní onemocnění jí lékaři diagnostikovali už v roce 2020. Tenistka se tak s bolestmi kloubů potýká většinu své kariéry, letos však prý bylo obzvlášť obtížné držet nemoc pod kontrolou. Po více než šesti letech se proto rozhodla změnit léčbu.
„Je to velká změna, na kterou si budu muset nějakou dobu zvykat, ale věřím, že je to krok správným směrem,“ vysvětlila Lysová, která se nyní chce dát zdravotně do pořádku a vrátit se na kurty v roce 2027.
Fanouškům zároveň vzkázala, aby byli k ostatním ohleduplnější a nesoudili je, aniž by znali jejich situaci. „Nikdy totiž nevíte, co se skutečně odehrává v jejich životě, když se nikdo nedívá,“ připomněla.
Lysová v poslední době čelila silné kritice za své výkony. Snesly se na ni mimo jiné po turnaji v Pekingu, kde skrečovala zápas prvního kola proti teprve šestnáctileté Číňance Sun Sin-žan za stavu 1:6 a 0:3.
Pod jejím příspěvkem se okamžitě objevily komentáře plné podpory. Povzbudily ji například tenistky Coco Gauffová či Marta Kosťuková. Ukrajinka své dlouholeté kamarádce vzkázala, že bude vždy stát při ní.
Lysová se zařadila mezi řadu hráček, které letošní sezonu ukončily předčasně. Patří mezi ně také Clara Tausonová, Amanda Anisimovová, Emma Navarrová či Karolína Plíšková. Z mužů už letos na kurtech nepokračují například Jannik Sinner a Jack Draper.