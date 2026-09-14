Nové pravidlo se týká mládežnických zápasů kategorií U7 až U16. Jeho hlavním cílem není trestat samotné hráče, ale dospělé na tribunách. Rumunský fotbalový svaz chce tímto způsobem bojovat proti nadávkám, šikaně, agresivitě a přehnanému tlaku, kterému jsou děti během zápasů vystavovány.
A jak bude černá karta fungovat? Rozhodčí ji nemůže vytáhnout hned při prvním problému. Celý systém má tři kroky.
Nejdříve sudí zápas přeruší a požádá trenéry, aby své rodiče a fanoušky upozornili na nevhodné chování. Pokud to nepomůže, přijde druhé přerušení, tentokrát na deset minut. Hráči odejdou do šaten a trenéři se znovu pokusí situaci uklidnit.
Jestliže ani to nezabere a nevhodné chování by pokračovalo dál, rozhodčí vytáhne černou kartu. V tu chvíli by bylo utkání definitivně ukončeno a podle pravidel už by se nemohlo znovu rozehrát. O případných dalších disciplinárních trestech pak rozhodnou příslušné orgány svazu.
Trestat se přitom mohou například urážky nebo agresivní chování vůči vlastním dětem, soupeřovým hráčům, trenérům, rozhodčím či dalším lidem na stadionu. Pravidla počítají také s konflikty mezi samotnými rodiči a fanoušky.
Rumunský svaz chce především připomenout, že mládežnický fotbal má být hlavně o dětech a nemá být místem, kde si rodiče vybíjejí frustraci nebo si přes své děti plní vlastní sportovní ambice.
„Děti nesmí být obětí ambicí, tlaku ani frustrace dospělých na tribunách,“ uvedl FRF při představení novinky.