Desmond si v sobotu užíval účast na prestižním turnaji Alfred Dunhill Links Championship. Na hřišti Old Course v St Andrews nastupoval v týmové soutěži po boku golfové hvězdy Brookse Koepky. Na patnácté jamce se ale poklidná golfová atmosféra změnila.
Na trávu začaly létat tenisové míčky. A nebylo jich málo. Na každém z nich byl připevněný obrázek Desmondovy tváře, přes kterou byl výrazný kříž. Protestující tím dali jasně najevo, komu je celá akce určena.
Šestasedmdesátiletý irský podnikatel byl následně ze hřiště odveden ochrankou. Samotný Koepka, pětinásobný vítěz majoru, se tak stal svědkem poněkud neobvyklé situace. Protest přitom neměl s golfem samotným vůbec nic společného.
Za akcí stála skupina Celtic Fans Collective, jejíž členové dlouhodobě kritizují Desmondovo působení v Celticu a požadují větší odpovědnost vedení klubu. Skupina po incidentu zveřejnila také video z protestu.
„Dermot Desmond v podstatě dostal možnost řídit Celtic Football Club a zároveň využívat své bohatství k tomu, aby se vyhýbal fanouškům a odpovědnosti,“ uvedla skupina.
Desmond je největším individuálním akcionářem klubu a v posledních letech čelí kritice mimo jiné kvůli výsledkům v Evropě a přestupové politice. Nespokojenost ještě zesílila po některých letošních neúspěších.
Samotný Celtic pak akci označil za předem naplánovanou a záměrnou a uvedl, že podle něj protestující překročili hranici tím, že svůj spor přenesli mimo fotbal.
„Ti, kteří za tím stojí, udělali našemu jménu ostudu,“ uvedl klub ve svém prohlášení. Zároveň oznámil, že Celtic Fans Collective už nebude uznávat jako reprezentativní skupinu fanoušků a s organizací přeruší veškerou spolupráci.
Skotský celek navíc pohrozil doživotním zákazem vstupu na Celtic Park pro všechny osoby, u nichž se prokáže účast na plánování nebo provedení protestu.