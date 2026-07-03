Jiří Procházka zveřejnil na sociálních sítích video, ze kterého mnohým spadla brada. Je na něm vidět, jak se brodí kopřivami, a když z porostu vyjde, ještě si několik rostlin utrhne a švihá se jimi po zádech.
Podle něj jde o rituál síly na oslavu konce jara a začátku léta. „Celou noc pak brní tělo, ale druhý den se člověk cítí očištěný a znovuzrozený,“ napsal český bijec.
Jeho počínání fanoušky pobavilo i překvapilo. V komentářích se objevily reakce naznačující, že podobnou očistu by si mnozí raději odpustili. Jiní ale Procházku chválili a tvrdili, že kopřivové rituály nejsou žádnou novinkou.
Jeden z fanoušků například uvedl, že v Irsku jde o současný trend. „Alternativa k sauně a ledové koupeli. Skočíte do hromady kopřiv a hned nato do listů šťovíku. Člověk se pak cítí skvěle,“ napsal. Další kopřivový rituál označili za staletími prověřený způsob, jak podpořit nervový systém.