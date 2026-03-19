Série snímků, laděná do tlumených tónů i černobílé estetiky, zachycuje obvykle drsného bijce UFC v jiné roli: jako budoucího otce a milujícího partnera. Na některých fotografiích pár pózuje v elegantním černém oblečení, jiné naopak působí civilněji.
Fanoušci se v komentářích shodli, že role modela Jiřímu Procházkovi překvapivě sluší. A mnozí dodávali, že stejně přirozeně mu podle nich sedne i role otce.
„Dobré věci se stávají dobrým lidem! Už se nemůžeme dočkat, až uvidíme, po kom z vás miminko bude. Ať tak či onak, bude úžasné,“ stojí v jednom z komentářů.
Obdiv sklidilo i komorní pojetí fotografií. „Jedny z nejkrásnějších těhotenských fotek, které jsem viděla,“ napsala jedna z komentujících. „Nádherné fotky. Opravdové,“ přidala další.
Jiřího Procházku teď čekají přelomové týdny nejen v osobním, ale i profesním životě. Aktuálně se připravuje na duel v UFC. V Miami se 11. dubna utká s Carlosem Ulbergem o pás šampiona v polotěžké váze. Krátce poté by se měl stát otcem. Pár má svého potomka přivítat v polovině dubna.