Reklamní spot se odehrává v kosmetickém salonu, v jehož centru stojí Alysa Liuová, která udává módní trendy. Kolem ní se objevuje několik modelek v propagovaném oblečení, které však navíc dostaly i její typický účes, dlouhé rozpuštěné vlasy s blond a hnědými pruhy připomínajícími svatozář. Výsledkem jsou jakési kopie Liuové.
Reklama na sociálních sítích okamžitě rozdělila komentující. Zatímco jedni nápad a vizuální zpracování chválí, podle dalších Nike připravila krasobruslařku o to, co ji dělá jedinečnou.
„Proč Alysu klonujete? Je sympatická a jedinečná,“ napsal jeden z uživatelů.
„Podporujme lidi, aby nebyli sví. Skvělý nápad,“ přidal se sarkasticky další.
„To je vážně smutné. Vezmete něco originálního a uděláte z toho něco obyčejného,“ stálo v jiném komentáři.
|
To už je moc. Sabalenková ukázala šaty na US Open. Fanoušci kritizují výrobce
Nike přitom v posledních dnech nečelí kritice poprvé. Rozporuplné reakce vyvolaly také šaty, které značka připravila pro světovou tenisovou jedničku Arynu Sabalenkovou pro US Open.
Model tvoří zářivě oranžové kraťasy a krátký přiléhavý top překrytý pouze síťovanými šaty s velkými oky. Část fanoušků označila odvážný outfit za nevkusný a příliš odhalující. „Příště už bude vidět úplně všechno,“ shodovali se někteří komentující.