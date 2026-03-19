Probouzel vnitřního Nadala? Rozesmátý Sinner překvapil, zkoušel hrát levačkou

Jannik Sinner ukázal na tréninku v Miami svou hravou stránku. Raketu přehodil do levé ruky a na chvíli si vyzkoušel, jaké by bylo hrát opačně. Video, které se rychle rozšířilo po sociálních sítích, fanoušky potěšilo především proto, že zachytilo italskou hvězdu ve velmi uvolněné náladě.
Jannik Sinner se raduje po výhře ve finále v Indian Wells. | foto: Jayne Kamin-OnceaReuters

Čtyřiadvacetiletý Sinner se v těchto dnech připravuje na vstup do Miami Open. TennisTV zveřejnila na Instagramu krátké záběry z jeho tréninku. Současná světová dvojka je zvyklá hrát pravou rukou, tentokrát ale vzala raketu do levačky.

Video doprovodil popisek: „Probouzí svého vnitřního Nadala.“ Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion Rafael Nadal totiž patřil k nemnoha levákům, kteří na kurtech zanechali mimořádnou stopu.

Channeling his inner Nadal @janniksin

18. března 2026 v 16:15, příspěvek archivován: 19. března 2026 v 9:40
Hra opačnou rukou může být pro tenistu přínosná, protože pomáhá rozvíjet koordinaci pohybů. V Sinnerově případě ale na kurtu hrála hlavní roli především lehkost a dobrá nálada.

Pozornost vzbudilo i to, s jakou samozřejmostí si vedl v nedominantní ruce. Řada fanoušků se shodla, že i v téhle obrácené verzi by Sinner bez větších problémů strčil většinu lidí do kapsy. „Pořád je takhle lepší než 95 procent z nás,“ zaznělo v jedné z reakcí. „Levou hraje líp než já pravou,“ glosoval další komentující.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

V diskuzi se objevila i myšlenka, že by podobně odlehčené momenty klidně mohly dostat vlastní exhibiční formát. Podle jednoho z fanoušků by byla zábava sledovat turnaj, v němž by všichni hráči nastoupili s raketou v nedominantní ruce.

Sinner do Miami přijíždí ve skvělé formě. Minulý týden ovládl turnaj v Indian Wells a teď se pokusí na povedené období navázat i dalším úspěchem. Do svého prvního zápasu by měl vstoupit v sobotu.

