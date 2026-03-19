Čtyřiadvacetiletý Sinner se v těchto dnech připravuje na vstup do Miami Open. TennisTV zveřejnila na Instagramu krátké záběry z jeho tréninku. Současná světová dvojka je zvyklá hrát pravou rukou, tentokrát ale vzala raketu do levačky.
Video doprovodil popisek: „Probouzí svého vnitřního Nadala.“ Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion Rafael Nadal totiž patřil k nemnoha levákům, kteří na kurtech zanechali mimořádnou stopu.
Hra opačnou rukou může být pro tenistu přínosná, protože pomáhá rozvíjet koordinaci pohybů. V Sinnerově případě ale na kurtu hrála hlavní roli především lehkost a dobrá nálada.
Pozornost vzbudilo i to, s jakou samozřejmostí si vedl v nedominantní ruce. Řada fanoušků se shodla, že i v téhle obrácené verzi by Sinner bez větších problémů strčil většinu lidí do kapsy. „Pořád je takhle lepší než 95 procent z nás,“ zaznělo v jedné z reakcí. „Levou hraje líp než já pravou,“ glosoval další komentující.
V diskuzi se objevila i myšlenka, že by podobně odlehčené momenty klidně mohly dostat vlastní exhibiční formát. Podle jednoho z fanoušků by byla zábava sledovat turnaj, v němž by všichni hráči nastoupili s raketou v nedominantní ruce.
Sinner do Miami přijíždí ve skvělé formě. Minulý týden ovládl turnaj v Indian Wells a teď se pokusí na povedené období navázat i dalším úspěchem. Do svého prvního zápasu by měl vstoupit v sobotu.