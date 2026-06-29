Pro mou malou verzi. Vondroušová oslavila 27. narozeniny, zveřejnila emotivní vzkaz

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  16:16
Markéta Vondroušová na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti...

Markéta Vondroušová na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

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Markéta Vondroušová se poprvé od doby, co vyfasovala čtyřletý zákaz činnosti, ozvala na sociálních sítích. Ke svým 27. narozeninám zveřejnila vzkaz svému mladšímu já, který v kontextu posledních dnů vyzněl obzvlášť silně.

Wimbledonská šampionka z roku 2023 oslavila v neděli 28. června sedmadvacáté narozeniny. Při té příležitosti sdílela obrázek, na němž její současná verze objímá sebe samu jako malou dívku. Snímek s nápisem „Pro mou malou verzi“ doplnila osobním vzkazem.

„Nemáš tušení, co tě čeká. Budeš mít větší sny, než sis kdy dokázala představit, a také ti zlomí srdce způsoby, které sis nikdy neuměla představit,“ napsala Vondroušová.

Ve vzkazu pokračovala slovy, že přijdou chvíle, kdy bude všechno zpochybňovat, zároveň v sobě ale najde sílu, o níž netušila, že ji má. „Jednoho dne pochopíš, že znovu vstát vyžaduje stejnou odvahu jako vyhrát. A přesto všechno se staneš někým, na koho by tahle malá holčička byla hrdá,“ dodala.

Pod příspěvkem se rychle objevila vlna podpory. V komentářích se ozvaly například tenistky Tereza Martincová a Miriam Škoch.

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Letošní narozeniny pro Vondroušovou zřejmě patří k těm nejtěžším. Minulý týden dostala za nepodstoupení antidopingové kontroly čtyřletý zákaz činnosti, který pro ni může znamenat faktický konec kariéry. Na kurty by se za současných podmínek mohla vrátit až v červnu 2030, tedy ve 31 letech.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Stearnsová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Stearnsová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
29. 6. 17:20
  • 3.09
  • -
  • 1.36
Muchová vs. ZacharovováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Muchová vs. Zacharovová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 17:30
  • 1.13
  • -
  • 5.69
Siniaková vs. ČengTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Siniaková vs. Čeng //www.idnes.cz/sport
29. 6. 18:10
  • 1.62
  • -
  • 2.30
Krejčíková vs. KlugmanováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 29. 6. 2026:Krejčíková vs. Klugmanová //www.idnes.cz/sport
29. 6. 18:30
  • 1.07
  • -
  • 7.73
Brazílie vs. JaponskoFotbal - 1/32 finále - 29. 6. 2026:Brazílie vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
29. 6. 19:00
  • 1.73
  • 3.74
  • 5.41
Německo vs. ParaguayFotbal - 1/32 finále - 29. 6. 2026:Německo vs. Paraguay //www.idnes.cz/sport
29. 6. 22:30
  • 1.35
  • 5.22
  • 9.71
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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