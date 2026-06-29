Wimbledonská šampionka z roku 2023 oslavila v neděli 28. června sedmadvacáté narozeniny. Při té příležitosti sdílela obrázek, na němž její současná verze objímá sebe samu jako malou dívku. Snímek s nápisem „Pro mou malou verzi“ doplnila osobním vzkazem.
„Nemáš tušení, co tě čeká. Budeš mít větší sny, než sis kdy dokázala představit, a také ti zlomí srdce způsoby, které sis nikdy neuměla představit,“ napsala Vondroušová.
Ve vzkazu pokračovala slovy, že přijdou chvíle, kdy bude všechno zpochybňovat, zároveň v sobě ale najde sílu, o níž netušila, že ji má. „Jednoho dne pochopíš, že znovu vstát vyžaduje stejnou odvahu jako vyhrát. A přesto všechno se staneš někým, na koho by tahle malá holčička byla hrdá,“ dodala.
Pod příspěvkem se rychle objevila vlna podpory. V komentářích se ozvaly například tenistky Tereza Martincová a Miriam Škoch.
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Češky litují Vondroušovou: Nefér, peklo, zničující. Výhodnější je být pozitivní
Letošní narozeniny pro Vondroušovou zřejmě patří k těm nejtěžším. Minulý týden dostala za nepodstoupení antidopingové kontroly čtyřletý zákaz činnosti, který pro ni může znamenat faktický konec kariéry. Na kurty by se za současných podmínek mohla vrátit až v červnu 2030, tedy ve 31 letech.