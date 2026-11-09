Příznivci Legie pobouřili Polsko. Krátce po tragédii v Krakově uráželi policii

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  15:02
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Fanoušci Legie Varšava během víkendového ligového utkání. | foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Zatímco většina polské společnosti truchlila po tragických událostech v Krakově, při nichž utrpěli vážná zranění při zásahu proti ozbrojenému útočníkovi také dva policisté, příznivci Legie Varšava nebrali na situaci ohled. Při nedělním zápase s Rakówem Čenstochová (2:4) spustili vulgární pokřiky namířené právě proti policii.

„Zawsze i wszedzie policja je.… bedzie,“ skandovali fanoušci. V překladu jde o urážlivé heslo, kterým dávají najevo nenávist vůči policejním složkám.

Podobné pokřiky se na polských stadionech objevují dlouhodobě, tentokrát však jejich načasování vyvolalo mimořádně silnou vlnu nevole.

V sobotu 7. listopadu v centru Krakova ozbrojený čtyřiadvacetiletý muž zaútočil na náhodné kolemjdoucí. Při zásahu se jej pokusili zastavit dva policisté, Jakub Kulik a Artur Moraňski. Oba při přestřelce utrpěli střelná zranění a skončili v nemocnici ve vážném stavu.

Fanoušci Legie Varšava během víkendového ligového utkání.

Jejich rychlá reakce podle představitelů země zabránila ještě většímu počtu obětí. Od veřejnosti se jim následně dostalo velké podpory. Polsko vyhlásilo národní smutek a fotbalové prostředí se rozhodlo přizpůsobit víkendový program vážnosti událostí.

Polský fotbalový svaz požádal kluby, aby před zápasy byli oběti uctěny minutou ticha a aby byl omezen zábavný program. Například příznivci Lechu Poznaň při utkání se Zaglebiem Lubin dokonce úplně vynechali organizované fandění. Podobně se zachovali také fanoušci dalších polských klubů.

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O to větší rozruch vyvolalo chování části příznivců Legie. Jejich pokřik se stal terčem kritiky několika polských sportovních novinářů. „Ať to jdou říct těm dvěma policistům, kteří teď leží v nemocnici v Krakově,“ napsal Radoslaw Baran na síti X.

Podobně reagoval také Przemyslaw Michalak z webu Weszło. Podle něj by v takové chvíli stačilo projevit alespoň trochu soudnosti a podobné pokřiky na jeden zápas vynechat. Kritiku přidal i novinář Szymon Ratajczak z Eurosportu, který se pozastavil nad tím, zda si fanoušci vůbec uvědomují, co a v jaké situaci na tribunách skandují.

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