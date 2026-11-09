„Zawsze i wszedzie policja je.… bedzie,“ skandovali fanoušci. V překladu jde o urážlivé heslo, kterým dávají najevo nenávist vůči policejním složkám.
Podobné pokřiky se na polských stadionech objevují dlouhodobě, tentokrát však jejich načasování vyvolalo mimořádně silnou vlnu nevole.
V sobotu 7. listopadu v centru Krakova ozbrojený čtyřiadvacetiletý muž zaútočil na náhodné kolemjdoucí. Při zásahu se jej pokusili zastavit dva policisté, Jakub Kulik a Artur Moraňski. Oba při přestřelce utrpěli střelná zranění a skončili v nemocnici ve vážném stavu.
Jejich rychlá reakce podle představitelů země zabránila ještě většímu počtu obětí. Od veřejnosti se jim následně dostalo velké podpory. Polsko vyhlásilo národní smutek a fotbalové prostředí se rozhodlo přizpůsobit víkendový program vážnosti událostí.
Polský fotbalový svaz požádal kluby, aby před zápasy byli oběti uctěny minutou ticha a aby byl omezen zábavný program. Například příznivci Lechu Poznaň při utkání se Zaglebiem Lubin dokonce úplně vynechali organizované fandění. Podobně se zachovali také fanoušci dalších polských klubů.
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Dobrovolnice, umělkyně, po níž zůstaly čtyři děti... Krakov uctí oběti střelby
O to větší rozruch vyvolalo chování části příznivců Legie. Jejich pokřik se stal terčem kritiky několika polských sportovních novinářů. „Ať to jdou říct těm dvěma policistům, kteří teď leží v nemocnici v Krakově,“ napsal Radoslaw Baran na síti X.
Podobně reagoval také Przemyslaw Michalak z webu Weszło. Podle něj by v takové chvíli stačilo projevit alespoň trochu soudnosti a podobné pokřiky na jeden zápas vynechat. Kritiku přidal i novinář Szymon Ratajczak z Eurosportu, který se pozastavil nad tím, zda si fanoušci vůbec uvědomují, co a v jaké situaci na tribunách skandují.