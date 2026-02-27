K situaci došlo v utkání české dvojice proti Norsku, kdy se Zelingrová neúmyslně dotkla kamene koštětem až za odhodovou čarou, takzvanou hog line.
Kontakt byl minimální a kámen nezměnil směr. Přesto se devatenáctiletá olympionička sama přihlásila a upozornila na vlastní chybu.
V curlingu se sice podobná přiznání považují za samozřejmost, ne vždy k nim ale dojde. Norové po oznámení doteku situaci vrátili a kámen byl vyřazen ze hry.
Zelingrová s parťákem Vítem Chabičovským zápas vyhráli 6:3, jejich gesto si vysloužilo respekt napříč sportovním světem.
A právě tento moment jí nyní přinesl nominaci na oficiální olympijskou cenu fair play. V odůvodnění na webu her stojí, že Zelingrová „byla příkladem dodržování pravidel, když se nikdo nedíval“.
Tím, že sama upozornila na téměř neviditelné porušení, dala podle organizátorů přednost osobní poctivosti před snadnou výhodou a naplnila základní hodnoty olympijského hnutí.
Ve finálním výběru však není sama. Z krasobruslení byli nominováni například Američan Ilja Malinin, který po nepovedené jízdě okamžitě pogratuloval novému šampionovi, nebo jeho krajanka Amber Glennová, jež po závodě chránila zklamanou Japonku Kaori Sakamotovou před kamerami.
Mezi adepty jsou i kanadské hokejistky, které souhlasily s odložením utkání proti Finsku kvůli zdravotním problémům soupeřek. Také curlerky Itálie a USA za spolupráci a respekt při sporném doteku kamene a krasobruslař Yuma Kagiyama, který spontánně oslavil medaili soupeře.
O tom, zda se mezi držitele prestižní ceny zapíše české jméno, rozhodnou fanoušci. Hlasovat lze na oficiálních stránkách Mezinárodního olympijského výboru.