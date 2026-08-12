Carringtonová při rychlém protiútoku zasáhla Cunninghamovou zezadu do oblasti hlavy a krku. Rozhodčí po zhlédnutí opakovaných záběrů změnili verdikt na Flagrant 2 (velmi hrubý či nebezpečný faul – pozn. redakce), což znamenalo automatické vyloučení.
Krátce poté Carringtonová na sociální síti Threads zveřejnila dvě slova: „White privilege“ a označila účet Indiana Fever.
Její příspěvek okamžitě rozpoutal debatu. Cunninghamová, která je běloška, však odmítla, že by v incidentu hrála roli rasa. Podobně reagovali i další komentátoři, kteří Carringtonovou kritizovali.
Basketbalistka se následně bránila tím, že nikdy netvrdila, že samotné vyloučení bylo způsobeno „privilegiem bílé pleti.“ Podle svých slov její příspěvek lidé špatně pochopili.
„Nikdy jsem netvrdila, že posouzení tohoto faulu bylo privilegiem bílé pleti. To je váš předpoklad,“ reagovala na kritiku sportovního komentátora Emmanuela Acha. Zároveň připomněla, že se tomuto tématu věnovala během studia na Stanfordově univerzitě a dobře si uvědomuje jeho historickou a společenskou váhu.
Osmadvacetiletá basketbalistka také uvedla, že její problém nespočívá pouze v tomto jednom zákroku a že jí jde především o větší konzistenci rozhodování rozhodčích. Co přesně ale svým původním příspěvkem po vyloučení myslela, není zcela jasné.