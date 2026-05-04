Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Autor:
  18:40
Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na prestižních akcích a její zkušenost mnohé překvapila.
Simone Bilesová | foto: PSNEWZ / Sipa PressProfimedia.cz

Ve videu na TikToku Bilesová uvedla, že za účes, make-up a styling na nedávnou akci na červeném koberci zaplatila v přepočtu zhruba půl milionu korun. „Jen potřebuji vědět, jestli je to normální,“ ptala se fanoušků i dalších známých tváří. „Celková částka? Pravděpodobně vyšší, než si myslíte,“ naznačila ještě před tím, než číslo odhalila.

Ačkoli sama připustila, že ceny v posledních letech rostou, výsledná suma ji zaskočila. „Upřímně, trochu mě to vytáčí. Pokud je tohle nový standard, můžete si to nechat. Už mě na žádné další akci neuvidíte,“ řekla. „Zůstanu radši doma, kde je to zadarmo,“ dodala s nadsázkou.

Na její slova rychle reagovaly další osobnosti a ozvala se dokonce i lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová. „Holka, přemýšlím o tom samém,“ napsala do komentářů. Bilesová jí vzápětí odpověděla: „Napíšu ti co nejdřív, můžeme si spolu pobrečet.“

Simone Bilesová na Met Gala 2021
Gymnastka Simone Bilesová na předávání cen Laureus.

Podobnou zkušenost popsaly i další známé tváře ze světa sociálních sítí. Jedna z influencerek například uvedla, že služby stylistů přestala využívat už před lety. „Je levnější koupit si šaty sama a alespoň mi pak zůstanou,“ napsala. Kanadská tyčkařka Alysha Newmanová zase komentovala, že ji účast na podobných akcích běžně vyjde na šest až osm tisíc dolarů, a to včetně stylisty, vlasů, make-upu i dopravy.

Bilesová přitom zdůraznila, že jejím cílem nebylo si stěžovat, ale zjistit, jaká je realita. „Neříkám to ve zlém. Jen chci vědět, jestli je to normální. Pokud ano, zůstanu raději stranou,“ uzavřela s úsměvem.

4. května 2026  18:40

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

