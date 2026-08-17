Musiala přišel na hřiště až ve druhém poločase a na třetí branku Bayernu nepotřeboval mnoho času. Po přihrávce Ismaila Sajbáriho zvýšil na 3:1 a zdálo se, že po závěrečném hvizdu bude mít on i fanoušci bavorského klubu oprávněnou radost z vítězství. Jenže asi deset minut po oslavě gólu začal působit dezorientovaně, zakymácel se a následně se zhroutil.
Sajbárí si svého spoluhráče všiml a chytil ho. Na pomoc mu přispěchal také Joshua Kimmich a samozřejmě zdravotníci, zatímco na tribunách Allianz Areny zavládlo napětí. V Mnichově v tu chvíli panovaly velmi náročné podmínky. Teplota se pohybovala kolem 33 stupňů a podle německého deníku BILD měl třiadvacetiletý záložník problémy s krevním oběhem a závratěmi. Právě horko tak pravděpodobně zapříčinilo celou nepříjemnou situaci.
Velká úleva pro všechny přišla ve chvíli, kdy zdravotníci ukázali směrem k tribunám palec nahoru. Musiala následně dokázal opustit hřiště po svých za potlesku fanoušků, kteří skandovali jeho jméno. „Nejdůležitější je, že je v pořádku,“ uvedl po utkání sportovní ředitel Bayernu Max Eberl. Mnichovský celek nakonec porazil Lipsko 3:1, výsledek však tentokrát zůstal poněkud v pozadí.