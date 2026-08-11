Ke kurióznímu momentu došlo tři kola před cílem. Griggs se dostal do tlačenice, jeden ze soupeřů mu zezadu zachytil botu a ta mu spadla. Místo odstoupení však Ir pokračoval. Závěr závodu tak absolvoval pouze s jednou tretrou, i tak se dokázal udržet mezi nejlepšími.
„Bylo by snadné závod vzdát a odstoupit, ale chtěl jsem dál bojovat v irském dresu,“ vysvětloval po doběhu. Cílem nakonec proběhl v čase 13:21,07 a obsadil osmé místo. Ztracenou tretru pak věnoval fanouškovi.
Výsledek vnímal s rozpaky. „Osmé místo s jednou botou není špatné. Je to ale frustrující, protože přemýšlím, co jsem mohl dokázat, kdybych byl dvě nebo tři kola před cílem připravený zaútočit místo toho, aby se stalo tohle,“ uvedl.
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Z vítězství se radoval Nor Jakob Ingebrigtsen, který doběhl v čase 13:15,29. Griggs za ním navzdory nečekané komplikaci zaostal jen o necelých šest sekund a z Birminghamu si odvezl především jeden z nejkurióznějších příběhů celého šampionátu.