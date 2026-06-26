Letní příprava na maximum. Odermatt předvedl, jak dře. Ocenila ho i Ledecká

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  11:03
Marco Odermatt dal fanouškům nahlédnout do své letní přípravy. Švýcarská hvězda alpského lyžování na sociálních sítích zveřejnila video, na kterém během sprintu na cyklistickém trenažeru šlape až na doraz.

Osmadvacetiletý držitel pěti velkých křišťálových glóbů při krátkém, ale mimořádně intenzivním sprintu předvedl maximální nasazení. K výkonu ho motivoval člen realizačního týmu jeho sponzora firmy Red Bull.

K videu pak Odermatt připojil stručný vzkaz: „Děkuji Red Bullu za podporu a snahu dostat z nás maximum.“

Švýcar Marco Odermatt pózuje s křišťálovým glóbem.
Ester Ledecká po boku Marca Odermatta.
Marco Odermatt, vítěz obřího slalomu v Adelbodenu
Švýcarský rychlík Marco Odermatt ve sjezdu na zlato nedosáhl.
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V komentářích se objevila řada obdivných reakcí. Fanoušci se předháněli v odhadech, jakého výkonu ve wattech mohl švýcarský lyžař během několika sekund dosáhnout.

Přidali se i jeho kolegové z lyžařského světa. Mezi nimi nechyběla ani česká obojživelnice Ester Ledecká, která pod videem pobavila animací Mr. Beana předjíždějícího na kole cyklistický peloton.

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Právě fyzická připravenost patří dlouhodobě k největším přednostem švýcarského reprezentanta. Letní měsíce pravidelně věnuje náročné kondiční přípravě, která tvoří základ jeho úspěchů v obřím slalomu, super-G i sjezdu.

Uplynulá sezona přinesla Odermattovi další cenné úspěchy. Na olympijských hrách v Miláně a Cortině sice neobhájil zlato z obřího slalomu z Pekingu a musel se spokojit se stříbrnou medailí, přidal ale také bronz v super-G a stříbro z týmové kombinace. Do příštího ročníku Světového poháru tak znovu vstoupí jako jeden z největších favoritů.

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