Osmadvacetiletý držitel pěti velkých křišťálových glóbů při krátkém, ale mimořádně intenzivním sprintu předvedl maximální nasazení. K výkonu ho motivoval člen realizačního týmu jeho sponzora firmy Red Bull.
K videu pak Odermatt připojil stručný vzkaz: „Děkuji Red Bullu za podporu a snahu dostat z nás maximum.“
V komentářích se objevila řada obdivných reakcí. Fanoušci se předháněli v odhadech, jakého výkonu ve wattech mohl švýcarský lyžař během několika sekund dosáhnout.
Přidali se i jeho kolegové z lyžařského světa. Mezi nimi nechyběla ani česká obojživelnice Ester Ledecká, která pod videem pobavila animací Mr. Beana předjíždějícího na kole cyklistický peloton.
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Právě fyzická připravenost patří dlouhodobě k největším přednostem švýcarského reprezentanta. Letní měsíce pravidelně věnuje náročné kondiční přípravě, která tvoří základ jeho úspěchů v obřím slalomu, super-G i sjezdu.
Uplynulá sezona přinesla Odermattovi další cenné úspěchy. Na olympijských hrách v Miláně a Cortině sice neobhájil zlato z obřího slalomu z Pekingu a musel se spokojit se stříbrnou medailí, přidal ale také bronz v super-G a stříbro z týmové kombinace. Do příštího ročníku Světového poháru tak znovu vstoupí jako jeden z největších favoritů.