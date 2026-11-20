Ruschel nastoupil do posledního zápasu profesionální kariéry proti Botafogu. Juventude potřebovalo závěrečné utkání druhé brazilské ligy zvládnout. Vítězstvím 2:0 si zajistilo návrat mezi brazilskou elitu.
Pro sedmatřicetiletého obránce měl zápas ještě mnohem hlubší význam. Na stadion Alfredo Jaconi přijel za bouřlivého přivítání fanoušků, kteří ho dokonce nesli na ramenou. V závěru utkání se pak dočkal posledních minut na profesionální úrovni. Do hry naskočil v 74. minutě a převzal kapitánskou pásku. Po závěrečném hvizdu následovaly dojemné oslavy, při nichž se loučil s fanoušky i spoluhráči.
„Do klubu jsem přišel v roce 2007, když hrál nejvyšší soutěž, a v ní ho teď také opouštím,“ připomněl Ruschel symbolickou souvislost své kariéry. Juventude se totiž do Série A vrací po roce stráveném ve druhé lize.
Ruschelův příběh je neodmyslitelně spojený s leteckou katastrofou z listopadu 2016. Před deseti lety cestoval s brazilským klubem Chapecoense do kolumbijského Medellínu, kde měl tým odehrát první finále Jihoamerického poháru proti Atléticu Nacional.
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Letadlo se však krátce před cílem zřítilo a zahynulo 71 lidí. Mezi oběťmi bylo také 19 fotbalistů Chapecoense a členové realizačního týmu.
Z celkem 77 lidí na palubě přežilo pouze šest. Jedním z nich byl právě Ruschel. Utrpěl vážná zranění, podstoupil také operaci páteře a dlouho nebylo jasné, zda se ještě někdy vrátí k běžnému životu, natož k profesionálnímu fotbalu.
Nakonec se ale nevzdal a už o rok později znovu nastoupil do soutěžního utkání. Stal se jediným z fotbalistů, kteří nehodu přežili, kdo se dokázal vrátit k profesionální hráčské kariéře. Po návratu oblékal dresy několika brazilských klubů, mimo jiné Internacionalu, Goiásu, Cruzeira, América Mineiro a znovu také Chapecoense.
O svém konci na fotbalových trávnících informoval prostřednictvím emotivního videa na sociálních sítích. V něm se vrátil k okamžikům, které navždy poznamenaly jeho život, a připomněl také přátele a spoluhráče, o které přišel. „Fotbal mi přinesl nádherné okamžiky, ale život mě postavil před výzvy, které jsem si nikdy nedokázal představit. 29. listopad 2016, den, který navždy změnil můj život. Ztratil jsem přátele, spoluhráče a lidi, se kterými jsem sdílel sny,“ uvedl.
Zároveň zdůraznil, že možnost znovu hrát fotbal považuje za druhou životní šanci. „Nevěděl jsem, jestli ještě někdy budu moct hrát fotbal, ale věřil jsem, že pokud jsem tady, můj život má stále nějaký smysl. A dnes mám tu výsadu, že si mohu sám vybrat okamžik, kdy se rozloučím,“ dodal.
Rozhodnutí skončit přitom nebylo jednoduché. V letošním roce ho však opakovaně trápily zdravotní problémy. „Moje tělo už nereagovalo. Podstoupil jsem dvě operace kolena krátce po sobě a začal jsem bojovat s vlastním tělem. Už to nefungovalo, přestože být na hřišti pro mě vždycky bylo potěšením,“ vysvětlil.
Jeho poslední zápas tak nakonec přinesl přesně takové rozloučení, jaké si mohl přát. Nejenže se dočkal ovací fanoušků a ještě naposledy vyběhl na trávník, ale zároveň pomohl klubu, ve kterém fotbalově vyrůstal, k návratu mezi brazilskou elitu. Jeho profesionální kariéra skončila téměř deset let po tragédii, kterou přežil jen díky obrovskému štěstí.