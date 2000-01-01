Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti si nenechaly ujít jednu z největších sportovních akcí letošního roku na českém území.
Autor: koláž iDNES.cz
Mezi návštěvníky brněnské MotoGP byl stejně jako v loňském roce i vášnivý motorkář prezident Petr Pavel.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Prezident do areálu dorazil na vlastní motorce a následně zamířil mezi fotografy u trati.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na tribunách nechyběli ani zástupci vlády. Velkou cenu České republiky navštívili ministr životního prostředí Igor Červený a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.
Autor: libor sochor / Česká editoriální fotografie, Profimedia.cz
Nedělní hlavní závod sledoval i ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Autor: libor sochor / Česká editoriální fotografie, Profimedia.cz
Mezi návštěvníky brněnského závodního víkendu byl také poslanec Radek Vondráček.
Autor: Instagram @vondraaczech
Z třetího místa českého závodníka Filipa Salače v kategorii Moto2 se na místě radoval poslanec a předseda ODS Martin Kupka.
Autor: Instagram @martin_kupka
Na MotoGP nechyběl ani hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Během víkendu se mimo jiné setkal také s bojovníkem Jiřím Procházkou, který mával cílovou vlajkou hlavního závodu.
Autor: Instagram @hejtmangrolich
Na Velkou cenu Brna dorazil také hokejový brankář Utah Mammoth v NHL a český reprezentant Karel Vejmelka.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Mezi diváky se objevil bývalý britský cyklista sir Mark Cavendish, držitel rekordního počtu etapových vítězství na Tour de France.
Autor: GIGI SOLDANO / PsnewZ, Profimedia.cz
O zážitky z brněnského závodního víkendu se na sociálních sítích podělila zpěvačka a herečka Eva Burešová, která na MotoGP dorazila s partnerem šéfkuchařem Přemkem Forejtem.
Autor: Instagram @evabureshsalvatore
Burešová přiznala zklamání, že se po diskvalifikaci neobjeví na startu její favorit Marco Bezzecchi. S italským jezdcem si ale alespoň stihla pořídit společnou fotografii.
Autor: Instagram @evabureshsalvatore
Společnou fotografii ze zákulisí sdíleli také Jakub Prachař, Vojtěch Dyk, modelka Aneta Vignerová a její manžel, scenárista a režisér Petr Kolečko.
Autor: Instagram @anetavignerova
Vojtěch Dyk před startem hlavního závodu zazpíval českou hymnu a na sociálních sítích sklidil za své vystoupení řadu pochval.
Autor: Šálek Václav, ČTK
Na Velké ceně České republiky nechyběl ani bývalý fotbalista Petr Švancara se synem.
Autor: Instagram @petr.svancara
O zážitky z brněnského závodního víkendu se na sociálních sítích podělili manželé Zorka a Míra Hejdovi.
Autor: Instagram @zorkahejdova
Motocyklový závodník Martin Michek se pochlubil společnou fotografií se Zdeňkem Pohlreichem, který se v Brně představil také v roli kuchaře.
Autor: Instagram @martinmichek232
Moderátorka Sandra Pospíšilová (Parmová) vyrazila na MotoGP se synem a domů si odvezli i společnou fotografii s italským jezdcem Francescem Bagnaiou.
Autor: Instagram @sandrapospisilova
Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr Pavel. Přijel stylově na motorce a vyrazil mezi fotografy, tak jako loni.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Vítězem MotoGP Czechia v Brně se stal španělský jezdec Marc Márquez, druhý byl Japonec Ai Ogura, na třetím místě dojel Márquezův italský týmový kolega Francesco Bagnaia.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Španělský sedminásobný šampion MotoGP Marc Márquez se raduje z vítězství na Velké ceně České republiky v Brně.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Filip Salač při Velké ceně Brna dojel před domácím publikem na třetím místě.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Filip Salač při Velké ceně Brna dojel před domácím publikem na třetím místě.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před domácím publikem třetí místo.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před domácím publikem třetí místo.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před domácím publikem třetí místo.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Český jezdec Moto2 Filip Salač vyjel při nedělním závodě Velké ceny Brna před domácím publikem třetí místo.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA