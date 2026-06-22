Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Autor:
  13:20
Prezident Pavel jako fotograf. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně? Závod MotoGP v Brně navštívil v sobotu také prezident České republiky Petr... Prezident Petr Pavel po příjezdu na Velkou cenu České republiky v Brně. Igor Červený, ministr životního prostředí, a Boris Šťastný, ministr pro sport,... Jeroným Tejc, ministr spravedlnosti Radek Vondráček, poslanec Martin Kupka, poslanec a předseda ODS Jiří Procházka a Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje Na Velkou cenu Brna dorazil také hokejový brankář Utahu Mammoth v NHL a český... Mark Cavendish na Velké ceně Brna Eva Burešová a Přemysl Forejt Eva Burešová a Přemysl Forejt, Marco Bezzecchi
Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti si nenechaly ujít jednu z největších sportovních akcí letošního roku na českém území.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Jordánsko vs. AlžírskoFotbal - Skupina J - 23. 6. 2026:Jordánsko vs. Alžírsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 7.00
  • 4.20
  • 1.45
Ruseová vs. NoskováTenis - - 23. 6. 2026:Ruseová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
23. 6. 11:30
  • 2.82
  • -
  • 1.42
Šalková vs. ŠymanovičováTenis - - 23. 6. 2026:Šalková vs. Šymanovičová //www.idnes.cz/sport
23. 6. 12:00
  • 1.51
  • -
  • 2.37
Džumhur vs. KopřivaTenis - - 23. 6. 2026:Džumhur vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
23. 6. 12:00
  • 2.01
  • -
  • 1.80
Bejlek vs. SiegemundováTenis - - 23. 6. 2026:Bejlek vs. Siegemundová //www.idnes.cz/sport
23. 6. 13:30
  • 2.00
  • -
  • 1.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Jak se změnili fotbalisté, kteří na MS hráli už před 20 lety? Messiho byste nepoznali

Jak se změnili fotbalisté, kteří na MS hráli už před 20 lety?

Mistrovství světa ve fotbale si už bez některých jmen skoro nelze představit. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrič nebo Guillermo Ochoa jsou součástí turnaje tak dlouho, že na něm zažili...

Norsko - Senegal 3:2, výhru i postup do vyřazovací fáze zařídil dvěma góly Haaland

Norský fotbalista Erling Haaland slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství...

Především díky dalším dvěma gólům Erlinga Haalanda slaví norští fotbalisté postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Ve skupině I si drží stoprocentní bilanci, po výhře 4:1 na Irákem nyní přemohli...

23. června 2026  4:18

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

23. června 2026  4:10

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

23. června 2026  4:07

ONLINE: Jordánsko - Alžírsko 0:0, oba týmy hrají o první body na šampionátu

Sledujeme online
Fáris Šájbí slaví gól proti Argentině, který však kvůli ofsajdu nebyl neuznán.

Oba soupeři utrpěli úvodní porážky. Jordánští fotbalisté inkasovali třikrát od Rakouska a Alžírsko dostalo stejný příděl zase od Argentiny. Teď jdou proti sobě v zápase o první body na letošním...

23. června 2026

Francie - Irák 3:0, znovu řádil Mbappé, kvůli bouřce se dvě hodiny nehrálo

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Jeden z největších favoritů turnaje už má jistý postup do vyřazovací fáze. Francouzští fotbalisté po úvodním vítězství 3:1 nad Senegalem zdolali na mistrovství světa také Irák, uspěli podobně hladce...

23. června 2026  3:40

Francie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

Francouzští fotbalisté po prohře v přípravě s Pobřežím slonoviny děkují...

Francie na mistrovství světa ve fotbale dlouhodobě patří mezi největší favority a šampionát v roce 2026 nebude výjimkou. Po výhrách nad Senegalem a Irákem má jistý postup do vyřazovací fáze, ve...

23. června 2026  2:54

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

vydáno 23. června 2026

Píše o kartelech, fandí fotbalu. Čech z Mexika: Okradla mě policie, ale jsem tu rád

Premium
Novinář Václav Lang v Mexiku píše o drogových kartelech, ale taky chodí na...

Od našich zpravodajů v Mexiku V Mexico City žije deset let. Občas se na pár týdnů vrátí do Česka, ale vždycky ho to rychle táhne zpátky. Jako novinář Václav Lang dokumentuje třeba činnost drogových kartelů, jako fotbalový...

23. června 2026

Mihla se v Žabinách, teď bude hrát Migna Touréová za USK. Má přinést zkušenosti

Migna Touréová v dresu francouzské reprezentace.

Další novou tváří v týmu českých basketbalových šampionek z USK Praha je francouzská reprezentantka Mamignan „Migna“ Touréová. V tuzemsku to bude její druhé angažmá, na začátku minulé sezony působila...

22. června 2026  22:44

Všechny Messiho góly na MS: od Srbska a Černé Hory až po rekord s Rakouskem

Lionel Messi z Argentiny slaví gól proti Rakousku. Celkově šlo o jeho 17. trefu...

Dvacet let a týden uplynulo od jeho debutu na fotbalovém mistrovství světa, na němž tehdy mimochodem skóroval poprvé. Turnaje v letech 2006 a 2026 dělí osmnáct gólů, kterými argentinský fenomén...

22. června 2026  22:35

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Argentina - Rakousko 2:0, Messiho show, dal oba góly a překonal rekord MS

Lionel Messi z Argentiny slaví druhý gól v utkání s Rakouskem. Celkově šlo o...

Sedmnáctý a osmnáctý gól na mistrovství světa. Lionel Messi se nejprve trefou proti Rakousku osamostatnil v čele nejlepších střelců šampionátu, v závěru utkání pak nové maximum ještě posunul....

22. června 2026  21:02,  aktualizováno  22:14

Už kraluje! Messi má střelecký rekord, po zápase líčil: Šťastný jsem, ale hlavní je tým

Lionel Messi z Argentiny slaví gól proti Rakousku. Celkově šlo o jeho 17. trefu...

Jako by si řekl, že takový rekord se musí překonat jedině gólem ze hry. A tak když se Lionel Messi postavil k penaltě a mohl zkraje utkání s Rakouskem rovnou sesadit německého útočníka Miroslava...

22. června 2026  20:13,  aktualizováno  21:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.