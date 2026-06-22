Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Vonnová poprvé od zranění vynesla kratší šaty. Učím se přijmout své jizvy, přiznává
Čtyři měsíce po vážném zranění na zimních olympijských hrách udělala Lindsey Vonnová další krok na cestě zpátky do běžného života. Americká lyžařská hvězda se na sociálních sítích pochlubila...
KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?
Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...
Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena
Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...
Jak se změnili fotbalisté, kteří na MS hráli už před 20 lety? Messiho byste nepoznali
Mistrovství světa ve fotbale si už bez některých jmen skoro nelze představit. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrič nebo Guillermo Ochoa jsou součástí turnaje tak dlouho, že na něm zažili...
Norsko - Senegal 3:2, výhru i postup do vyřazovací fáze zařídil dvěma góly Haaland
Především díky dalším dvěma gólům Erlinga Haalanda slaví norští fotbalisté postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Ve skupině I si drží stoprocentní bilanci, po výhře 4:1 na Irákem nyní přemohli...
Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie
Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.
MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...
ONLINE: Jordánsko - Alžírsko 0:0, oba týmy hrají o první body na šampionátu
Oba soupeři utrpěli úvodní porážky. Jordánští fotbalisté inkasovali třikrát od Rakouska a Alžírsko dostalo stejný příděl zase od Argentiny. Teď jdou proti sobě v zápase o první body na letošním...
Francie - Irák 3:0, znovu řádil Mbappé, kvůli bouřce se dvě hodiny nehrálo
Jeden z největších favoritů turnaje už má jistý postup do vyřazovací fáze. Francouzští fotbalisté po úvodním vítězství 3:1 nad Senegalem zdolali na mistrovství světa také Irák, uspěli podobně hladce...
Francie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie
Francie na mistrovství světa ve fotbale dlouhodobě patří mezi největší favority a šampionát v roce 2026 nebude výjimkou. Po výhrách nad Senegalem a Irákem má jistý postup do vyřazovací fáze, ve...
KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti
Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?
Píše o kartelech, fandí fotbalu. Čech z Mexika: Okradla mě policie, ale jsem tu rád
Od našich zpravodajů v Mexiku V Mexico City žije deset let. Občas se na pár týdnů vrátí do Česka, ale vždycky ho to rychle táhne zpátky. Jako novinář Václav Lang dokumentuje třeba činnost drogových kartelů, jako fotbalový...
Mihla se v Žabinách, teď bude hrát Migna Touréová za USK. Má přinést zkušenosti
Další novou tváří v týmu českých basketbalových šampionek z USK Praha je francouzská reprezentantka Mamignan „Migna“ Touréová. V tuzemsku to bude její druhé angažmá, na začátku minulé sezony působila...
Všechny Messiho góly na MS: od Srbska a Černé Hory až po rekord s Rakouskem
Dvacet let a týden uplynulo od jeho debutu na fotbalovém mistrovství světa, na němž tehdy mimochodem skóroval poprvé. Turnaje v letech 2006 a 2026 dělí osmnáct gólů, kterými argentinský fenomén...
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Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Argentina - Rakousko 2:0, Messiho show, dal oba góly a překonal rekord MS
Sedmnáctý a osmnáctý gól na mistrovství světa. Lionel Messi se nejprve trefou proti Rakousku osamostatnil v čele nejlepších střelců šampionátu, v závěru utkání pak nové maximum ještě posunul....
Už kraluje! Messi má střelecký rekord, po zápase líčil: Šťastný jsem, ale hlavní je tým
Jako by si řekl, že takový rekord se musí překonat jedině gólem ze hry. A tak když se Lionel Messi postavil k penaltě a mohl zkraje utkání s Rakouskem rovnou sesadit německého útočníka Miroslava...