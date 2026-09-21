Převálcovaný fotbalista v Thajsku. Doslova. Anglického reprezentanta semlel trávníkář

Když se Townsend s týmem PT Prachuap připravoval na utkání proti Pattani FC, po hřišti se pohyboval válec řízený pracovníkem stadionu. Pětatřicetiletý fotbalista si stroje podle dostupných záběrů nevšiml. Když se pokusil zahrát míč, ocitl se přímo v jeho cestě.
Stroj do Townsenda narazil a srazil ho na zem. Následně mu přejel přes nohy a zastavil se téměř u jeho pasu. Řidič okamžitě zastavil a snažil se těžký stroj z hráče dostat. Na pomoc mu rychle přispěchali i samotní spoluhráči.
Situace přitom vypadala mnohem hůř, než jak nakonec dopadla. Anglický útočník naštěstí neutrpěl vážné zranění, pokračoval v rozcvičce a do zápasu dokonce zasáhl. Na hřiště přišel v samotném závěru a pomohl svému týmu k vítězství 3:0. Což zní až skoro neuvěřitelně.
Samotný Townsend se k bizarnímu incidentu později postavil s pořádnou dávkou humoru. Na Instagramu sdílel příspěvek s narážkou na Stoke City, které je v anglickém fotbale známé jako nepříjemné místo pro hostující týmy.
„Ukázalo se, že zápas ve Stoke nebyl zase tak špatný,“ napsal s odkazem na předchozí příspěvek. Na sociálních sítích se následně objevil také komentář, který Townsenda označil za „krále memů v historii thajské ligy“. Fotbalista odpověděl čtyřmi smějícími se emoji.
Townsend má za sebou přitom velmi zajímavou kariéru. V minulosti působil například v Tottenhamu, Crystal Palace, Newcastlu, Evertonu nebo Lutonu a mezi lety 2013 a 2016 nastoupil třináctkrát za anglickou reprezentaci. V Thajsku působí od loňska a aktuálně obléká dres PT Prachuap.