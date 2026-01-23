Konkrétně jde o teprve šestnáctiletou skokanku na lyžích Kiru Márii Kapustíkovou. Její jméno se objevilo v původně zveřejněném přehledu vedle jejího o dva roky staršího bratra Hektora, jenž by měl do olympijského výběru také patřit.
Jenže zatímco u mužů je situace jasnější, u žen Slovensko podle finálních kvót místo nemá.
Fanoušci si toho všimli téměř okamžitě a začali se ptát v komentářích. „Kira má teda místenku jistou? Ještě nedávno jsem pochopil z tabulek pro kvóty, že Slovensko má až druhé náhradní místo, ale jestli je to takhle, tak super,“ napsal jeden z nich na Instagramu. Odpověď svazu byla tehdy jednoznačná: „Ano, má.“
Jen o pár dní později už ale bylo všechno jinak. Kapustíková se na olympiádu nepodívá a slovenský svaz následně zveřejnil vysvětlení celé situace. Ve vyjádření, které přinesl portál Šport.sk, uvádí, že proces přidělování kvót probíhal v několika fázích pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské a snowboardové federace (FIS) a v jeho závěru došlo k úpravám žebříčku kvůli obsazení soutěže smíšených družstev. Výsledkem měl být rozdíl mezi předběžnou a finální verzí seznamu, kterou FIS zveřejnila až den poté, co svaz představil nominaci.
Slovenská strana tak naznačuje, že nejde o její chybu, ale o rozhodnutí FIS. Do debaty se ale zapojila i matka obou skokanů Denisa Kapustíková, která situaci okomentovala na Facebooku. „Místenku jsme ztratili před Vánoci a nepodařilo se ji vybojovat zpět do konce kvalifikačního období. FIS postupoval v souladu s pravidly a korektně. Věřím, že Kira nám přinese ještě mnoho sportovních zážitků,“ napsala.