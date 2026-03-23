V Praze začíná mistrovství světa v krasobruslení a pozornost fanoušků se obrací k O₂ areně, kde se v příštích dnech představí největší hvězdy tohoto elegantního sportu, který není jen o hudbě, ladnosti a dokonale odjetých jízdách. Jeho historii provázejí i sporné verdikty, zákulisní hry, osobní konflikty a skandály, které často zastínily samotné výsledky. Připomeňme si momenty, na které svět krasobruslení dodnes nezapomněl.
Norka Sonja Henie patřila k prvním skutečným hvězdám krasobruslení. Pomohla z něj udělat atraktivní podívanou pro široké publikum, do jízd přinesla prvky baletu a elegance a stala se hollywoodskou celebritou. Dodnes je považována za jednu z nejvlivnějších postav historie tohoto sportu.
Její pověst ale poškozuje epizoda z roku 1936. Do Berlína přijela na exhibici, která předcházela zimním hrám. Během vystoupení měla přibruslit v Adolfu Hitlerovi, hajlovat a podat si s ním ruku. V době her s ním měla podle dobových svědectví udržovat nadstandardně přátelské vztahy, což vedlo ke spekulacím o milostném poměru. Ten je ale podle odborníků na sportovní historii vysoce nepravděpodobný.
Faktem ovšem je, že Hitler Sonju Henie obdivoval. Dokonce jí daroval fotografii s podpisem a věnováním, kterou její rodina vystavovala v rodném domě v Norsku. Její blízcí se navíc během okupace Norska vyhnuli jakýmkoli zásadním dopadům. Sonja Henie později přešla do Hollywoodu a v roce 1939 si zahrála v protinacistickém filmu Everything Happens at Night. Kritiky sice nebyly valné, ale následovala lukrativní smlouva na další filmy.
Katarina Wittová byla v 80. letech jednou z největších hvězd krasobruslení. Měla charisma, výsledky i výjimečnou schopnost pracovat s vlastní image. Na hrách v Calgary však nevyvolala pozornost jen výkonem, ale také kostýmem pro krátký program, který část funkcionářů i komentátorů považovala za příliš vyzývavý.
Šlo o třpytivý, výrazně střižený outfit inspirovaný tanečnicemi z Las Vegas, který působil mnohem odvážněji než tehdejší obvyklé soutěžní šaty. Kritici tvrdili, že podobná stylizace do sportu nepatří a odvádí pozornost od samotného bruslení. Wittová namítala, že přitažlivost a estetika jsou přirozenou součástí krasobruslení a není důvod je potlačovat.
Debata nakonec přesáhla rámec jedné olympiády. Přestože Wittová získala své druhé olympijské zlato, Mezinárodní bruslařská unie po hrách zpřísnila pravidla pro ženské kostýmy. Takzvané „pravidlo Katariny“ mělo zajistit, aby soutěžní oblečení působilo konzervativněji. Zrušeno bylo až v roce 2003.
Jeden z nejznámějších sportovních skandálů začal několik dní před americkým šampionátem. Nancy Kerriganovou po tréninku napadl útočník, který ji udeřil do nohy. Její zoufalé „Proč? Proč? Proč?“ obletělo svět a z případu se okamžitě stala mediální senzace.
Brzy se ukázalo, že za útokem stáli lidé spojení s Tonyou Hardingovou, tehdy hlavní soupeřkou Kerriganové. Do případu byli zapleteni Hardingové bývalý manžel i další muži z jejího okolí. Cílem bylo vyřadit Kerriganovou z boje o olympiádu a otevřít Hardingové cestu k velkému vítězství i lukrativním sponzorským smlouvám.
Celý případ získal obrovský společenský rozměr i proto, že média z obou bruslařek vytvořila protikladné postavy. Kerriganová byla vykreslována jako elegantní a uhlazená americká princezna. Hardingová naopak jako talentovaná, ale problematická outsiderka z dělnického prostředí.
Na olympiádě v Lillehammeru se nakonec představily obě. Kerriganová získala stříbro, Hardingová jízdu pokazila a skončila až osmá. Krátce nato se přiznala ke spiknutí s cílem mařit vyšetřování, přišla o americký titul a dostala doživotní zákaz startu v krasobruslení.
Nancy Kerriganová předvedla na olympijských hrách v Lillehammeru životní jízdu a mnozí věřili, že zvítězí. Pak ale nastoupila Ukrajinka Oksana Bajulová. Drobná blondýnka zajela silně emotivní program a právě umělecký dojem nakonec rozhodl. Porazila Kerriganovou o jednu desetinu bodu. Třetí skončila Čchen Lu.
Překvapivé vítězství připravilo organizátorům těžké chvíle. Museli narychlo sehnat ukrajinskou hymnu. Následoval tak dlouhý prostoj, který si poražená Američanka vysvětlila tak, že se ceremoniál zdržuje kvůli Bajulové, aby si po slzách radosti mohla upravit make-up. Její rozladění však zachytily televizní kamery. „No tak! Půjde tam a bude brečet,“ poznamenala uštěpačně. Později vysvětlovala, že nevěděla, proč se slavnostní ceremoniál zdržel. Její image „hodné americké holky“ tím však utrpěla. Stala se terčem kritiky, především kvůli údajné aroganci a nedostatku empatie.
Francouzská krasobruslařka Surya Bonalyová byla mimořádně silová, atletická a na ledě nepřehlédnutelná. Zároveň často cítila, že ji rozhodčí neoceňují stejně jako její soupeřky. Kritici jí vyčítali menší eleganci, její příznivci naopak tvrdili, že doplácí na předsudky a na to, že neodpovídá tradiční představě ladné krasobruslařky. Na olympiádě v Naganu v roce 1998 už bylo jasné, že se do boje o medaile nezapojí. Během volné jízdy proto předvedla gesto, které se stalo legendou: zařadila salto vzad, tehdy zakázaný prvek. Navíc ho dopadla na jednu brusli, což z něj udělalo ještě působivější moment.
Za salto byla Bonalyová penalizována a propadla se výsledkovou listinou až na desáté místo. Z hlediska odkazu ale získala mnohem víc než body: její salto bylo vnímáno jako vzdor proti systému, který podle ní zvýhodňoval jiné typy bruslařek. V roce 2024 byl zákaz salta vzad zrušen. Ilja Malinin jej pravidelně zařazuje do svých jízd. Dnes je dopad na jednu brusli oficiálně označován jako „Bonaly“. V roce 2004 získala Surya Bonalyová americké občanství.
Tance na ledě jsou z krasobruslařských disciplín nejsubjektivnější. Nejde v nich o velké skoky, ale o rytmus, plynulost a celkový dojem. Právě proto bývají dlouhodobě spojovány s podezřením, že výsledky mohou ovlivňovat zákulisní vztahy a dohody mezi rozhodčími. Na olympiádě v Naganu se podobné pochybnosti rozhořely naplno.
Ruští tanečníci Paša Griščuková a Jevgenij Platov byli obrovskými favority, jenže podle kritiků jejich známky neodpovídaly chybám, které během soutěže udělali. Ozývala se obvinění, že mezi ruskými a francouzskými rozhodčími funguje hlasovací blok, který systematicky zvýhodňuje určité páry.
Kanadský pár Shae-Lynn Bourneová a Victor Kraatz tak zůstal bez medaile, přestože podle řady pozorovatelů zajel čistě, zatímco vítězní Griščuková a Platov ne. Atmosféru navíc vyhrocovala i osobní nevraživost mezi jednotlivými páry a jejich tábory. Přímý důkaz organizované manipulace sice chyběl, ale skandál zásadně poškodil důvěru v disciplínu. Zároveň připravil půdu pro ještě větší aféru, která přišla o čtyři roky později.
Olympiáda 2002 přinesla moment, který zásadně změnil celé krasobruslení. Ve sportovních dvojicích proti sobě stáli favorizovaní Rusové Jelena Berežná a Anton Sicharulidze (na snímku) a kanadský pár Jamie Saléová a David Pelletier. Kanaďané předvedli téměř dokonalou volnou jízdu, zatímco Rusové udělali viditelnou chybu. Přesto rozhodčí přiřkli zlato právě Rusům.
Následovala okamžitá bouře. Komentátoři i část odborné veřejnosti otevřeně mluvili o ostudě a o tom, že výsledek neodpovídá tomu, co bylo na ledě vidět. Zanedlouho se objevilo svědectví francouzské rozhodčí Marie-Reine Le Gougneové, podle něhož měla být pod tlakem a hlasovat ve prospěch ruského páru v rámci širší dohody mezi federacemi.
Vyšetřování nakonec vedlo k mimořádnému rozhodnutí. Čtyři dny po finále bylo oznámeno, že hodnocení Marie-Reine Le Gougneové se zneplatňuje, ceremoniál se zopakuje a vedle Rusů dostanou zlaté medaile i Kanaďané. V důsledku kauzy přešlo krasobruslení na nový hodnoticí systém, jehož součástí byla i anonymita rozhodčích.
Jihokorejská hvězda Yuna Kimová přijela do Soči jako obhájkyně zlata a jedna z největších ikon své generace. Byla známá mimořádnou elegancí, čistotou provedení i stabilitou výkonů. Mnoho fanoušků i expertů ji považovalo za jasnou favoritku.
Po volné jízdě ale přišel šok: zlato získala ruská bruslařka Adelina Sotnikovová. Výsledek vyvolal vlnu nevole, protože Kimová zajela bez zjevné chyby, zatímco u Sotnikovové část odborníků upozorňovala na nepřesnosti a na mimořádně vysoké známky. Okamžitě se začalo mluvit o zvýhodňování domácí závodnice, vlivu rozhodčích a problematickém složení hodnoticího panelu.
Vznikla petice s miliony podpisů a korejská bruslařská unie podala oficiální stížnost. Ta ale byla zamítnuta, protože chyběl přímý důkaz manipulace. (na snímku zleva Italka Carolina Kostnerová, Ruska Adelina Sotnikovová a Korejka Yuna Kimová)
Kamila Valijevová měla být tváří nové éry ženského krasobruslení. V Pekingu okouzlila technickou obtížností i jistotou a pomohla ruskému týmu k vítězství v soutěži družstev. Krátce nato ale přišla zpráva, která otřásla celými hrami: v jejím vzorku byl nalezen zakázaný trimetazidin. Případ se okamžitě stal nejen sportovní, ale i etickou kauzou.
Valijevové bylo teprve patnáct let a svět sledoval, jak se kolem ní střetávají antidopingová pravidla, právní výklady i otázka odpovědnosti dospělých, kteří mladé sportovce vedou. Přestože test vyšel pozitivně, bylo Valijevové dovoleno startovat i v individuální soutěži, což vyvolalo silné pobouření. Pod obrovským tlakem pak Valijevová ve volné jízdě několikrát chybovala a zůstala bez medaile.
Silné reakce vyvolalo i chování její trenérky po dojezdu, kdy místo podpory přišla tvrdá kritika. Po dlouhém řízení dostala Valijevová čtyřletý zákaz činnosti, její výsledky byly anulovány a Rusko přišlo o týmové zlato. Skandál měl i širší dopad: znovu otevřel otázku systémového tlaku na mladé krasobruslařky a vedl ke zvýšení minimální věkové hranice pro olympijské soutěže na 17 let.
