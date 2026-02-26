K inkriminované situaci došlo v závěru druhé části zápasu. Gudas tvrdě narazil do kanadského útočníka Brandona Hagela a byl vyloučen za faul.
Rozčílený obránce si zanadával, ale ruchové mikrofony zachytily, jaký výraz použil.
Šlo o „co**sucker“, což lze přeložit jako „ku**uřt. Záběry se následně rychle rozšířily na sociálních sítích a americká média slovo vyhodnotila jako homofobní urážku.
Gudas se nyní za svůj výrok omluvil v rozhovoru pro web The Athletic. „Jsem hodně vášnivý člověk. Nosím srdce na dlani a beru hru velmi vážně. V tu chvíli jsem si neuvědomil plný význam toho slova a opravdu mě mrzí, že zaznělo. Poučme se z našich chyb,“ uvedl český obránce.
Na otázku, zda chápe, proč je daný termín problém, podle všeho odpověděl: „Na sto procent.“ „V zápalu okamžiku mě přemohly emoce a mrzí mě, jak to vypadá v očích celého hokeje,“ dodal Gudas. „Teď už s tím nic nenadělám, ale je mi to líto.“
Zámořská média se však Gudasovi věnují ještě více v souvislosti se zraněním Sidneyho Crosbyho, ke kterému došlo ve stejném zápase. Crosby se zranil při srážce s Gudasem, což jej okamžitě vyřadilo ze hry. Podle posledních informací by měla jeho rekonvalescence trvat ještě minimálně čtyři týdny, což může být pro jeho tým Pittsburgh Penguins citelná ztráta v boji o play-off.
Už v době olympijských turnaje se Gudas za zákrok proti Crosbymu dostal do nemilosti kanadských fanoušků. Na sociálních sítích se dokonce objevila přezdívka „CrosbyKiller“, tedy něco jako „zabiják Crosbyho“.
Kapitán Penguins se nicméně nechal slyšet, že s Gudasovým zákrokem nemá problém. „Snažil se hrát fyzicky a naplno. Hrál tvrdě, jako by to udělal každý obránce. Pro mě to dopadlo špatně. Nemyslím si, že cítil potřebu mi něco udělat nebo tak. Je to hokej a takové věci se stávají,“ cituje Crosbyho web Sportsnet.