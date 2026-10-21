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Překvapivý rituál lídra F1. Co dělá Antonelli před každým závodním víkendem?

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  16:40
Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vynechal první trénink na Velkou cenu...

Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vynechal první trénink na Velkou cenu Maďarska. | foto: Reuters

Kimi Antonelli slaví na pódiu vítězství ve Velké ceně Itálie.
Kimi Antonelli slaví na pódiu vítězství ve Velké ceně Itálie.
Kimi Antonelli, vítěz Velké ceny Itálie
Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.
9 fotografií
Už o nadcházejícím závodním víkendu v Austinu se může Kimi Antonelli stát nejmladším mistrem světa v historii formule 1. Dvacetiletý Ital si však tlak spojený s bojem o titul snaží nepřipouštět. Od formulového shonu mu pomáhají odreagovat se obyčejné činnosti. Jedna z nich se dokonce stala jeho předzávodním rituálem.

„Jedna z věcí, které opravdu rád dělám, je mytí auta,“ přiznal v rozhovoru pro The Athletic lídr průběžného pořadí šampionátu F1.

Svůj Mercedes GT63 nikdy nesvěřuje automatické myčce. Vůz si pokaždé čistí sám, zvenku i zevnitř, a záleží mu na každém detailu.

„Je to pro mě způsob, jak si odpočinout a myslet na něco jiného. Lidé v myčce jsou vždycky překvapení. Říkají mi: ‚To bych nečekal, že sem budeš jezdit,‘“ vyprávěl Antonelli. „Ale mě to baví. Miluju auta a rád se o to své starám. Stal se z toho můj rituál. Před každým závodním víkendem, den před odjezdem, zajedu do myčky a auto si umyju.“

Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.

Pro jezdce, který na trati bojuje o každou tisícinu sekundy, jde o vzácné chvíle, kdy nemusí nikam spěchat. Může si dát na čas a věnovat se něčemu, co ho baví. „Musí to být pořádně udělané,“ zdůraznil.

Tento týden přitom zamíří do texaského Austinu, kde má při nedělní Velké ceně USA první příležitost zajistit si titul mistra světa. Pokud uspěje, překoná dosavadní věkový rekord Sebastiana Vettela o tři roky.

Taková vyhlídka by mohla znervóznit i zkušenější závodníky, Antonelli však zatím tlak zvládá. Šéf Mercedesu Toto Wolff opakovaně vyzdvihoval jeho schopnost nepřipouštět si příliš neúspěchy ani se nenechat unést vítězstvími.

Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu během tréninku na Velkou cenu Rakouska

„Myslím, že kdybych nad šampionátem přemýšlel až příliš, pravděpodobně bych začal být nervózní. Nedokázal bych si ani pořádně užít čas doma, protože bych se tím neustále trápil. Takže když se vrátím domů, prostě odpočívám a dělám obyčejné věci,“ vysvětlil italský pilot, který letos absolvuje teprve svou druhou sezonu v F1.

Kromě péče o auto rád zajde do supermarketu, do kina nebo s přáteli do baru sledovat sportovní přenosy.

„Kdykoli se vrátím domů, snažím se žít normální život. Užívám si čas s přáteli a rodinou. Pomáhá mi to trochu vypnout a dostat se z té bubliny, ve které se pohybujeme, zejména během závodních víkendů,“ dodal.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Chomutov vs. JihlavaHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Chomutov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 3.47
  • 4.30
  • 1.80
Třebíč vs. PřerovHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Třebíč vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
21. 10. 17:30
  • 1.45
  • 4.81
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Havířov vs. SokolovHokej - 17. kolo - 21. 10. 2026:Havířov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
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21. 10. 18:00
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21. 10. 18:45
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Lille vs. GalatasarayFotbal - 3. kolo - 21. 10. 2026:Lille vs. Galatasaray //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:45
  • 2.23
  • 3.68
  • 3.25
Program a výsledky
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