Před třemi lety porazila rakovinu, teď má krasobruslařka olympijský bronz

  16:20
Ještě před třemi lety stála kanadská krasobruslařka Piper Gillesová před úplně jinou výzvou než olympijským závodem. Po diagnóze rakoviny vaječníků řešila především své zdraví. V Miláně a Cortině se teď raduje z bronzové olympijské medaile v tancích na ledě.
Kanadský pár Piper Gillesová a Paul Poirier na ZOH 2026 vybojoval bronz v...

Kanadský pár Piper Gillesová a Paul Poirier na ZOH 2026 vybojoval bronz v tancích na ledě. | foto: imago sportfotodienst / IMAGOČTK

Kanadští krasobruslaři Piper Gillesová Paul Poirier. (11. února 2026)
Piper Gillesová a Paul Poirier jsou krasobruslaři reprezentující Kanadu. (11....
Piper Gillesová a Paul Poirier z Kanady vystupují v soutěži rytmických tanců na...
Piper Gillesová a Paul Poirier z Kanady vystupují v soutěži rytmických tanců na...
Spolu se svým dlouholetým tanečním partnerem Paulem Poirierem vybojovala Gillesová první olympijskou medaili v kariéře. Po dojezdu finálové jízdy neskrývala emoce, na ledě se mísily slzy, úleva i radost.

„Je to důkaz, že i když si procházíte těžkým obdobím, ať už zdravotním nebo psychickým, pořád můžete dokázat velké věci,“ řekla po závodě webu Skate Canada. „Stačí vstát z postele, věřit si a jít za svými sny.“

Krasobruslení na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde soutěže sledovat

Pro čtyřiatřicetiletou bruslařku má bronzový úspěch i osobní rozměr. V lednu 2023, přesně v den svých jednatřicátých narozenin, se dozvěděla diagnózu rakoviny vaječníků v prvním stadiu. K lékaři ji přivedly nenápadné, ale přetrvávající potíže.

„Cítila jsem nevolnost, bolesti podobné těm menstruačním a byla jsem neustále unavená,“ popsala v dokumentární sérii Netflixu Flitry a zlato: Tanec na ledě, která sleduje cestu tří elitních párů v tancích na ledě za olympijským snem.

Netflix přináší novou sportovní sérii. Ukáže cestu krasobruslařů za olympijským snem

Včasné vyšetření jí zachránilo život. Podstoupila operaci, po které už další léčba nebyla nutná. Přesto byly první týdny návratu k pohybu bolestivé a plné nejistoty.

„Dlouho jsem nevěděla, jestli se ještě budu moct vrátit na led a závodit,“ přiznala. Do tréninku se vracela postupně, s maximální opatrností a obavami, které ji provázely ještě dlouhé měsíce.

Výraznou roli v její vnitřní síle sehrála i osobní ztráta. V roce 2018 přišla o matku Bonnie, která podlehla rakovině mozku. „Bojovala jsem i za ni,“ řekla Gillesová. „Kdyby mě teď viděla, byla by na mě pyšná. Díky tomu si vážím každého dne. Každý návrat na led je dar, i když bolí.“

Program snowboardingu na ZOH 2026: Adamczyková stříbrná, Maděrová zlatá

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu napřed propukla po senzační zlaté jízdě Zuzany Maděrové. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále....

9. února 2026  21:08,  aktualizováno  13. 2. 15:02

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

13. února 2026

