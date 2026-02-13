Spolu se svým dlouholetým tanečním partnerem Paulem Poirierem vybojovala Gillesová první olympijskou medaili v kariéře. Po dojezdu finálové jízdy neskrývala emoce, na ledě se mísily slzy, úleva i radost.
„Je to důkaz, že i když si procházíte těžkým obdobím, ať už zdravotním nebo psychickým, pořád můžete dokázat velké věci,“ řekla po závodě webu Skate Canada. „Stačí vstát z postele, věřit si a jít za svými sny.“
Pro čtyřiatřicetiletou bruslařku má bronzový úspěch i osobní rozměr. V lednu 2023, přesně v den svých jednatřicátých narozenin, se dozvěděla diagnózu rakoviny vaječníků v prvním stadiu. K lékaři ji přivedly nenápadné, ale přetrvávající potíže.
„Cítila jsem nevolnost, bolesti podobné těm menstruačním a byla jsem neustále unavená,“ popsala v dokumentární sérii Netflixu Flitry a zlato: Tanec na ledě, která sleduje cestu tří elitních párů v tancích na ledě za olympijským snem.
Včasné vyšetření jí zachránilo život. Podstoupila operaci, po které už další léčba nebyla nutná. Přesto byly první týdny návratu k pohybu bolestivé a plné nejistoty.
„Dlouho jsem nevěděla, jestli se ještě budu moct vrátit na led a závodit,“ přiznala. Do tréninku se vracela postupně, s maximální opatrností a obavami, které ji provázely ještě dlouhé měsíce.
Výraznou roli v její vnitřní síle sehrála i osobní ztráta. V roce 2018 přišla o matku Bonnie, která podlehla rakovině mozku. „Bojovala jsem i za ni,“ řekla Gillesová. „Kdyby mě teď viděla, byla by na mě pyšná. Díky tomu si vážím každého dne. Každý návrat na led je dar, i když bolí.“