Před Roland Garros pózovala pro Vogue. Sabalenková promluvila i o smrti expřítele

Sabalenková pro Vogue zapózovala mimo jiné v průsvitném tmavém modelu na balkoně s výhledem na oceán. Fanoušci na sociálních sítích okamžitě ocenili odvážný styling i sérii fotografií, na kterých tenisová šampionka vyměnila sportovní oblečení za elegantnější outfit.
Součástí rozhovoru byly i otázky na její zásnuby s řecko-brazilským podnikatelem Georgiosem Frangulisem, zakladatelem značky Oakberry. Sabalenková s humorem promluvila o svém prstenu s velkým diamantem. „Chtěla jsem čtrnáctikarátový, ale dostala jsem jen dvanáctikarátový,“ vtipkovala na jednom ze zákulisních videí na sociálních sítích.
Čtyřnásobná grandslamová vítězka se však nevyhýbala ani mnohem vážnějším tématům. V rozhovoru otevřeně mluvila o svých emocích během zápasů a vysvětlovala, proč se už výbuchy vzteku na kurtu nesnaží potlačovat.
„Když jsem byla mladší, strašně jsem se zlobila sama na sebe za to, že jsem emotivní. Dnes už chápu, že někdy potřebujete emoce pustit ven, abyste se mohli znovu zkoncentrovat a pokračovat dál,“ vysvětlila běloruská hráčka. Dodala, že právě emoce a mentální nastavení jsou podle ní důležitou součástí jejího úspěchu.
Velkou část rozhovoru věnovala také tragickým událostem posledních let. Sabalenková poprvé podrobněji popsala okamžik, kdy se dozvěděla o smrti bývalého partnera Konstantina Kolcova, někdejšího běloruského hokejisty. Ten zemřel v březnu 2024 po pádu z hotelového balkonu v Miami.
Tenistka uvedla, že ji policisté o celé události informovali přímo během tréninku před turnajem Miami Open. Přestože už v té době s Kolcovem netvořili pár, šlo podle ní o velmi těžkou chvíli.
Sabalenková se v rozhovoru vrátila také ke smrti svého otce Sergeje, který ji v dětství přivedl k tenisu a zemřel v roce 2019. „Lidé říkají, že čas pomáhá. Někdy ale cítím smutek ještě víc, protože vím, jak moc by si táta užíval všechny moje úspěchy,“ přiznala světová jednička.