Konec detailním záběrům na těla. Manuál pro televize má zastavit sexualizaci atletek

Autor:
  12:36
Lurdes Gloria Manuel před startem semifinále.

Lurdes Gloria Manuel před startem semifinále. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Části manuálu EBU sport pro televizní společnosti
Části manuálu EBU sport pro televizní společnosti
Části manuálu EBU sport pro televizní společnosti
Části manuálu EBU sport pro televizní společnosti
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Evropské televizní společnosti dostaly návod, jak při atletických závodech natáčet sportovkyně. Třiadvacetistránkový manuál, který připravila Evropská vysílací unie (EBU) ve spolupráci s Evropskou atletikou, má omezit nevhodné detailní záběry na jejich těla a zabránit tak sexualizaci sportovkyň.

Dokument vznikl v reakci na dlouhodobou kritiku nevhodných úhlů kamer a záběrů. Využívá příklady ze skutečných přenosů skoku do výšky, skoku o tyči, skoku dalekého i běžeckých disciplín.

Režiséři a kameramani by se měli vyhýbat především těsným záběrům zezadu, nízko umístěným kamerám a pohledům, které mohou působit odhalujícím či kompromitujícím dojmem. Přednost mají dostat širší záběry zachycující rozběh, odraz, techniku a samotný výkon.

„Sexualizace sportovkyň prostřednictvím výběru úhlů kamer a střihových postupů zůstává významným problémem v přenosech z celé řady sportů,“ uvedl výkonný ředitel EBU Sport Glen Killane. Za problematické označil dlouhé záběry na těla závodnic, nízko umístěné kamery i nadměrné využívání zpomalených opakování, která jsou dle jeho vyjádření pro web Dexerto.com bez technického či vypravěčského přínosu.

Podle Killanea si ženský sport zaslouží být prezentován a oceňován za stejných podmínek jako mužský.

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Na přípravě manuálu se podílely také olympioničky Holly Bradshawová, Ivana Španovičová a Blanka Vlašičová. Britská tyčkařka Bradshawová upozornila, že nevhodně umístěné kamery mohou závodnice rozptylovat přímo během soutěže.

„Mnoho sportovkyň, včetně mě, se ocitlo v situaci, kdy se více soustředily na kamery než na vlastní výkon,“ řekla. Zároveň připomněla, že ze zpomalených záběrů vznikají nevhodná videa, která se následně šíří na sociálních sítích.

Manuál je nyní k dispozici všem vysílatelům ženské atletiky.

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  • 1.09
  • -
  • 7.15
Kumstát vs. BroskaTenis - - 16. 7. 2026:Kumstát vs. Broska //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 4:3
  • 2.05
  • -
  • 1.77
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Kao vs. ValdmannováTenis - - 16. 7. 2026:Kao vs. Valdmannová //www.idnes.cz/sport
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  • 1.81
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