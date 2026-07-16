Dokument vznikl v reakci na dlouhodobou kritiku nevhodných úhlů kamer a záběrů. Využívá příklady ze skutečných přenosů skoku do výšky, skoku o tyči, skoku dalekého i běžeckých disciplín.
Režiséři a kameramani by se měli vyhýbat především těsným záběrům zezadu, nízko umístěným kamerám a pohledům, které mohou působit odhalujícím či kompromitujícím dojmem. Přednost mají dostat širší záběry zachycující rozběh, odraz, techniku a samotný výkon.
New broadcasting guidelines for women's athletics have been released to crack down on camera angles and slow-motion replays that ‘sexualize’ athletes— Dexerto (@Dexerto) July 14, 2026
The guidelines highlight shots broadcasters are urged to avoid pic.twitter.com/QGxAiMlvfE
„Sexualizace sportovkyň prostřednictvím výběru úhlů kamer a střihových postupů zůstává významným problémem v přenosech z celé řady sportů,“ uvedl výkonný ředitel EBU Sport Glen Killane. Za problematické označil dlouhé záběry na těla závodnic, nízko umístěné kamery i nadměrné využívání zpomalených opakování, která jsou dle jeho vyjádření pro web Dexerto.com bez technického či vypravěčského přínosu.
Podle Killanea si ženský sport zaslouží být prezentován a oceňován za stejných podmínek jako mužský.
Na přípravě manuálu se podílely také olympioničky Holly Bradshawová, Ivana Španovičová a Blanka Vlašičová. Britská tyčkařka Bradshawová upozornila, že nevhodně umístěné kamery mohou závodnice rozptylovat přímo během soutěže.
„Mnoho sportovkyň, včetně mě, se ocitlo v situaci, kdy se více soustředily na kamery než na vlastní výkon,“ řekla. Zároveň připomněla, že ze zpomalených záběrů vznikají nevhodná videa, která se následně šíří na sociálních sítích.
Manuál je nyní k dispozici všem vysílatelům ženské atletiky.