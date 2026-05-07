Práce snů. Za sledování MS ve fotbale televize nabízí milion korun

Pracovní pozice zveřejněná portálem Indeed nese název „Chief World Cup Watcher“, volně přeloženo jako „hlavní pozorovatel mistrovství světa“. Úkolem vybraného uchazeče bude sledovat každý zápas letošního šampionátu ze speciálně postavené skleněné krychle přímo na newyorském Times Square.
Kromě samotného sledování fotbalu má ale také vytvářet zajímavý obsah na sociální sítě a sdílet své reakce s fanoušky i kolemjdoucími turisty.
„Půjde o nejlepší letní brigádu na trhu, ale jen pro jednoho zapáleného fanouška, který je na tento jedinečný úkol připravený,“ uvedly společnosti v oficiálním prohlášení podle agentury Reuters.
Nejde přitom jen o pasivní sledování zápasů. Vybraný fanoušek bude muset zvládnout kompletní program historicky největšího mistrovství světa, které poprvé nabídne 48 týmů a rekordních 104 utkání.
Organizátoři vítěze výběrového řízení oznámí 6. června během vysílání baseballového utkání Major League Baseball mezi Boston Red Sox a New York Yankees.
Turnaj se uskuteční od 11. června do 19. července ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku a bude nadmíru zajímat i české fanoušky. Součástí šampionátu totiž bude také tým Česka, který se na mistrovství světa představí poprvé od roku 2006. Svůj první zápas odehraje 12. června proti Jižní Koreji.