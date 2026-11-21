Fantasy je strategická hra, kterou spustila řada velkých soutěží či webů. Fanouškům ji nabídla také česká Chance Liga. Registrovaní uživatelé si v rámci imaginárního rozpočtu nakoupí hráče a z nich před každým hracím kolem skládají svou sestavu tak, aby podle přesně popsaných pravidel získali na základě reálných výkonů v zápasech co největší počet bodů.
Formát FPL je populární i mezi samotnými fotbalisty. Protože se nejedná o hazardní hru s oficiálními finančními odměnami, mohou se do ní zapojit i aktéři Premier League.
Arteta reagoval na případ Christose Tzolise. Řecký křídelník se účastní hry se svým týmem s názvem Tzatziki FC a vybral do něj před zápasem proti Liverpoolu 1. listopadu sám sebe. Předtím přitom kvůli zranění měsíc nehrál.
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Tzolis je velkým fanouškem FPL. Po vítězství Arsenalu nad Coventry (3:0) v úvodním kole potvrdil, že do svého fantasy týmu zařadil sám sebe. „Za asistenci jsem získal tři body, jeden bod za čisté konto a dva body za počet odehraných minut, takže celkem šest bodů. A ještě jsem ze sebe udělal kapitána,“ pochlubil se DAZN. Kapitán ve hře boduje dvojnásobně.
„O sestavách do fantasy si musím promluvit s Christosem, s týmem a také s mými dětmi. Taky se mě na to neustále ptají, protože to chtějí vědět. Je to téma. Tohle se právě teď v naší společnosti děje. Je to něco nového. S tím jsme se dosud nesetkali a musíme zavést nové věci,“ řekl Arteta na páteční tiskové konferenci před sobotním utkáním v Newcastlu.
Mikel Arteta has banned his Arsenal players from including themselves or their teammates in their FPL team. ? Christos Tzolis had captained himself before the clash against Liverpool at Anfield earlier this month ?? ?? @charles_watts https://t.co/YPKLI8bqPG— Hayters TV (@HaytersTV) November 20, 2026
Vadí mu, že nasazení do sestav ve hře může leccos prozradit. Třeba v říjnu se řada hráčů fantasy spojených s personálem a fotbalisty Chelsea zbavila útočníka Joaa Pedra, což naznačovalo, že Brazilec utrpěl zranění.
„Je zřejmé, že důvěrnost je klíčová. Jde o důvěru a co se snažíme udělat, by mělo zůstat velkým tajemstvím. Podnikneme opatření, abychom se ujistili, že se to víckrát nestane,“ sdělil španělský trenér. Dodal, že jeho hráči mají zakázáno zařazovat sami sebe do svých sestav ve FPL.