Pozor, klouže to. Nehoda popelářského vozu narušila přípravu na Flandry

Přístup na stoupání byl dočasně omezený a průjezd prakticky nemožný. „Popelářský vůz začal dnes ráno prokluzovat,“ popsal pro web Sporza situaci koordinátor úseku Simon Lamon. „Na silnici je bahno, takže jsme stoupání museli na chvíli uzavřít.“
Smolař Van Aert, prohrál na posledních metrech. Ukončí trápení na Flandrech?
Následky byly na už tak náročné dlažbě vidět okamžitě. Vrstva hlíny proměnila jedno z nejtěžších míst závodu v ještě zrádnější úsek. O to víc organizátory mrzelo, že ho úklidové čety vyčistily teprve den předtím. „Na kamenech je spousta hlíny. Dlažební kostky se musí znovu vyčistit. Zrovna jsme to dodělali, takže můžeme začít znovu,“ dodal Lamon.
Koppenberg patří mezi klíčové momenty slavné klasiky a přichází zhruba 50 kilometrů před cílem. Vydat se do závodu bez jeho předchozího projetí by tak nebylo ideální. Přístup na stoupání se ale podařilo obnovit ještě před polednem, takže se jezdci mohli vrátit k původní trase. Po jejich průjezdu má navíc proběhnout další úklid.
Na sociálních sítích se mezitím objevila videa, na kterých mají závodníci s Koppenbergem velké problémy. Většina z nich musela z kola dolů a kopec vyjít pěšky, i tak ale řada situaci brala s humorem.
Koppenberg patří mezi ikonická stoupání závodu Kolem Flander a zároveň k těm nejtěžším. Na necelých 600 metrech má průměrný sklon 10,8 procenta, v nejprudších pasážích pak až 22 procent.