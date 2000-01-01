O víkendu odstartuje Velkou cenou Austrálie nová sezona formule 1. Na startovním roštu se letos představí 22 jezdců z 11 stájí. Někteří patří k ostříleným závodníkům, jiní mají za sebou teprve první sezonu a do boje vyrazí i jeden debutant. Podívejte se, kdo letos usedne do monopostů nejsledovanější motoristické série světa a jak piloti vypadali v době, kdy ještě závodili ve vozech s mnohem menším výkonem.
Úřadující světový šampion Lando Norris začal závodit v motokárách v sedmi letech. Úspěšnou kariéru zakončil v roce 2014 ziskem světového titulu a následně se přesunul do juniorských formulí.
Letos usedne už poosmé v řadě do vozu McLarenu a pokusí se obhájit loňské celkové prvenství.
Jeho týmovým kolegou bude stejně jako v předchozích třech sezonách Australan Oscar Piastri.
V loňské sezoně vedl průběžné pořadí šampionátu, nakonec se ale musel spokojit s třetím místem.
Před Piastriho se totiž v napínavém závěru sezony dostal tento soupeř. Závodí už od čtyř a půl let a v minulosti se stal nejmladším pilotem F1 v historii, když debutoval během Velké ceny Austrálie 2015 ve věku 17 let a 166 dnů.
Verstappen bude mít letos po boku nového týmového kolegu, pilota francouzsko-alžírského původu Isacka Hadjara.
Hadjar se údajně začal zajímat o motorsport po zhlédnutí animovaného filmu Auta. V šesti letech už sledoval závody formule 1 a o dva roky později poprvé usedl do motokáry.
Také Lewis Hamilton začínal v motokárách, kde vyhrál několik národních titulů. Jeho výkony zaujaly šéfa McLarenu Rona Dennise, který ho v roce 1998 přivedl do týmu jako člena programu pro podporu mladých jezdců. Tušil britský pilot už tehdy, že z něj vyroste statisticky nejúspěšnější jezdec v historii F1?
Hamiltona, který začátkem letošního roku oslavil čtyřicáté narozeniny, čeká druhá sezona ve Ferrari. Po loňských neúspěších se chce znovu vrátit mezi elitu.
Jeho kolega Charles Leclerc usedne do monopostu Ferrari už osmým rokem.
Spekuluje se, že pro osmadvacetiletého Monačana jde o poslední sezonu v italské stáji. Během svého působení vybojoval Leclerc pro Ferrari osm vítězství.
Andrea Kimi Antonelli ze stáje Mercedes sdílí své druhé jméno s Kimim Räikkönenem, mistrem světa formule 1 z roku 2007. Právě jeho vždy obdivoval Antonelliho otec Marco, sám bývalý závodní jezdec.
Teprve devatenáctiletého rodáka z Boloni letos čeká druhá sezona v F1. Už nyní je ale nejmladším vítězem kvalifikace v historii šampionátu, byť pouze ve sprintu.
Jeho kolega, britský pilot George Russell, závodí za Mercedes od roku 2022.
Dosud se mu podařilo vyhrát pět Velkých cen. Smlouvu s týmem má uzavřenou do konce letošního roku.
Russell od dětství soupeřil na motokárových závodech s Alexem Albonem.
Ten se do F1 dostal poté, co byl členem juniorského programu Red Bullu. Nejprve podepsal smlouvu s týmem Toro Rosso, později byl povýšen přímo do stáje Red Bull. Letos už pátým rokem usedne do vozu Williamsu.
Vedle Albona v týmu působí také Carlos Sainz Jr., který má motorsport doslova v krvi. Jeho otcem je rallyeový jezdec Carlos Sainz, dvojnásobný mistr světa a čtyřnásobný vítěz Rallye Dakar.
Jednatřicetiletého Španěla čeká ve Williamsu dvanáctá sezona ve formuli 1. Během kariéry vystřídal několik stájí, dříve závodil za Toro Rosso, Renault, McLaren i Ferrari.
Jeho krajan má však na kontě ještě podstatně více startů v F1. Poznáte, který dvojnásobný mistr světa je na fotkách?
Fernando Alonso letos ve stáji Aston Martin absolvuje svou už třiadvacátou sezonu ve formuli 1. Dosud vyhrál dvaatřicet závodů a sto šestkrát se umístil na stupních vítězů.
Lance Strulovitch je fanouškům formule známý jako Lance Stroll. Syn miliardáře Lawrence Strolla (na fotce vpravo), jednoho z nejbohatších Kanaďanů a majitele týmu Aston Martin, vyrůstal v Ženevě a od deseti let závodil v motokárách.
Mezi jeho největší úspěchy v F1 patří tři pódiová umístění a jeden zisk pole position.
Také finský pilot Valtteri Bottas usedl poprvé do motokáry už v útlém věku.
Letos ho čeká velký comeback. Po sezoně v roli rezervního jezdce Mercedesu se vrací na trať jako jeden z pilotů nové stáje Cadillac.
Spolu s Bottasem usedne do vozu Cadillac také další zkušený jezdec, Mexičan Sergio Pérez přezdívaný „Checo“.
I Pérez má za sebou sezonu, ve které nezávodil. V minulosti vyhrál šest Velkých cen a devětatřicetkrát skončil mezi třemi nejlepšími.
Právě Péreze v jeho bývalé stáji Red Bull nahradil Novozélanďan Liam Lawson, který do minulé sezony vstoupil jako týmový kolega Maxe Verstappena.
Lawson měl za Red Bull jezdit alespoň do konce roku, už po druhém závodě sezony byl ale přesunut zpět do týmu Racing Bulls, kde si vyměnil místo s Júkim Cunodou. V barvách Racing Bulls nastoupí i letos.
Britský závodník se švédskými a indickými kořeny Arvid Lindblad byl od roku 2021 součástí programu mladých jezdců Red Bullu. Jeho talent bývá často přirovnáván ke kvalitám Maxe Verstappena.
Do formule 1 vstoupí v sezoně 2026 jako jediný nováček na startovním roštu. Debutovat bude v týmu Racing Bulls.
Ve stejné stáji začínal v roce 2018 i tento blonďatý rošťák z fotografie. V ní také vybojoval své jediné dosavadní vítězství ve formuli 1.
Nyní pojede Francouz Pierre Gasly už čtvrtou sezonu ve voze týmu Alpine.
Druhá sezona v barvách Alpinu čeká Argentince Franca Colapinta.
Přiblížit se výkonům čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela (na fotce vpravo) bude chtít další Jihoameričan Gabriel Bortoleto.
Během své loňské první sezony ve formuli 1 dojel Bortoleto, který letos usedne do vozu stáje Audi, pětkrát v první desítce.
Mezi nejzkušenější jezdce letošního startovního roštu bude patřit další pilot Audi Nico Hülkenberg.
Přestože ve formuli 1 působí téměř dvacet let, nejprve jako rezervní jezdec a později jako stálý pilot, první pódium vybojoval teprve loni na okruhu v Silverstone.
Dvacetiletý Brit Oliver Bearman se začal pohybovat v motorsportu už v osmi letech. Do F1 vstoupil v roce 2024 jako rezervní jezdec týmů Ferrari a Haas.
Ve stejném roce absolvoval debut v barvách Ferrari, když byl povolán jako náhrada za Carlose Sainze Jr., jemuž lékaři diagnostikovali zánět slepého střeva. Při své premiéře dojel sedmý. Loňskou sezonu pak absolvoval jako stálý pilot Haasu, kde zůstává i letos.
V barvách Haasu letos fanoušci znovu uvidí také Francouze Estebana Ocona.
Svůj jediný a zatím poslední závod ovládl v roce 2021 při Velké ceně Maďarska, tehdy však v barvách Alpinu.
