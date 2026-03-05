|
Poznáte jezdce letošní F1 jako děti? Podívejte se na jejich proměnu
OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026
Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...
Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu
Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...
Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?
Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...
Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala
Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit
Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení...
Svoboda je mimo hru. Reprezentační pivot si ve Slovinsku přetrhl vaz v kotníku
Kapitální problém, skoro neřešitelný. Písečtí basketbalisté před klíčovou fází sezony přišli o jednoho z nejdůležitějších hráčů. Martin Svoboda si při reprezentačním duelu se Slovinskem přetrhal vazy...
Sjezd ONLINE: Nadějný úvod, pak ztráta. Ledecká mimo desítku. Vede Pirovanová
Po zrušeném lednovém sjezdu v Crans Montaně jsou ve Val di Fassa na programu hned dva sjezdy za sebou. Ten první startuje v pátek i s Ester Ledeckou, která v tréninku měla pátý nejrychlejší čas, a...
Srážku lyžaře a bulharské reprezentantky šetří česká policie jako ublížení na zdraví
Úterní srážku lyžaře a bulharské snowboardistky Maleny Zamfirovové ve Špindlerově Mlýně policie šetří pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Oba aktéři jsou cizinci, utrpěli vážná...
Nejstarší slávista: Po zápase jsme chodili na víno. A derby? Takhle vyhrocené nebylo
V únoru mu bylo pětadevadesát let. Narodil se ve stejný den jako Josef Masopust: 9. února 1931. „I svatbu jsme měli s Pepikem ve stejném roce. Před 70 lety. Jen já na rozdíl od něj nevyhrál Zlatý...
Ze skutečné války do sportovní. Houška po derby: Na rakety se snažím zapomenout
Místo smrtících raket a dronů mu nad hlavou už zase létal basketbalový míč. Pouhý den po stresujícím návratu z Abú Zabí naskočil teprve šestnáctiletý Marek Houška do žhavého El Nordika, a přestože ve...
Messi se v Bílém domě setkal s Trumpem. Je to pro mě velká pocta, vítal prezident
Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Do Bílého domu dorazil s Interem Miami v rámci oslav titulu v zámořské soutěži MLS.
První už není. Kousková klesla na turnaji v Magentě na páté místo
Sára Kousková po druhém kole turnaje golfové série Ladies European Tour v australské Magentě klesla z prvního na páté místo. Zatímco ve čtvrtek zahrála česká jednička rekord hřiště 64 úderů, tedy osm...
S Baníkem bych se rád utkal až ve finále, přeje si karvinský brankář Neuman
Na pořádnou příležitost v první lize brankář Vladimír Neuman čeká už šest let. To v ní měl premiéru, leč za tu dobu byl v karvinské brance jen dvacetkrát. „Rád bych se z pozice dvojky vyhoupl i výš,...
LeBron má rekord NBA v počtu tref. Carter smečoval vítězně, Edwards spektakulárně
LeBron James má další z velkých rekordů NBA, svou 15 838. trefou z pole odsunul Kareema Abdul-Jabbara a postupně se dostal až na 15 842 úspěchů. Jeho LA Lakers však v Coloradu nestačili na...
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...
Zápletky nové sezony F1: mistr v ústraní, restart legendy. A kdo je v krizi už teď?
Zase tak dlouho čekat nemuseli, vždyť od posledního závodu loňského roku v Abú Zabí uplynulo jen 89 dní. I tak ale nyní mohou fandové nadšeně pronést: Nová sezona formule 1 je konečně tady! V...
O světové tituly. Sáblíková se loučí, Jílek přemítá: Formu za dva týdny neztratíte
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Ještě jedna medailová bitva, ještě jeden světový titul je v sázce. Necelé dva týdny po skončení olympijských rychlobruslařských bojů hostí nizozemský Heerenveen mistrovství světa ve víceboji. Pro...