Poznáte jezdce letošní F1 jako děti? Podívejte se na jejich proměnu

Autor:
  16:05
O víkendu odstartuje Velkou cenou Austrálie nová sezona formule 1. Na startovním roštu se letos představí 22 jezdců z 11 stájí. Někteří patří k ostříleným závodníkům, jiní mají za sebou teprve první sezonu a do boje vyrazí i jeden debutant. Podívejte se, kdo letos usedne do monopostů nejsledovanější motoristické série světa a jak piloti vypadali v době, kdy ještě závodili ve vozech s mnohem menším výkonem.
Jezdci letošní F1 v čase. Jak vypadali jako děti a jak vypadají dnes? Lando Norris Lando Norris kráčí paddockem v Bahrajnu. Oscar Piastri Oscar Piastri z McLarenu během tréninků v Ázerbájdžánu Max Verstappen Max Verstappen se prochází před testováním formule 1 v Bahrajnu. Isack Hadjar během předsezonních testů F1 v Bahrajnu. Isack Hadjar Lewis Hamilton Lewis Hamilton odpovídá na otázky novinářů. Charles Leclerc

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Prostějov vs. ŽižkovFotbal - 18. kolo - 6. 3. 2026:Prostějov vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:00
  • 2.72
  • 3.11
  • 2.53
Třinec vs. K. VaryHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Třinec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.68
  • 4.58
  • 4.05
Č. Budějovice vs. LiberecHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 2.47
  • 4.20
  • 2.40
Hradec Kr. vs. Ml. BoleslavHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.32
  • 5.52
  • 7.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení...

6. března 2026  12:25

Svoboda je mimo hru. Reprezentační pivot si ve Slovinsku přetrhl vaz v kotníku

Český basketbalista Martin Svoboda se chystá na zápas.

Kapitální problém, skoro neřešitelný. Písečtí basketbalisté před klíčovou fází sezony přišli o jednoho z nejdůležitějších hráčů. Martin Svoboda si při reprezentačním duelu se Slovinskem přetrhal vazy...

5. března 2026  16:31,  aktualizováno  6. 3. 12:20

Sjezd ONLINE: Nadějný úvod, pak ztráta. Ledecká mimo desítku. Vede Pirovanová

Sledujeme online
Ester Ledecká jede sjezdařský trénink ve Val di Fassa.

Po zrušeném lednovém sjezdu v Crans Montaně jsou ve Val di Fassa na programu hned dva sjezdy za sebou. Ten první startuje v pátek i s Ester Ledeckou, která v tréninku měla pátý nejrychlejší čas, a...

6. března 2026  11:15,  aktualizováno  12:15

Srážku lyžaře a bulharské reprezentantky šetří česká policie jako ublížení na zdraví

Záchranáři zasahovali u srážky lyžaře a snowboardistky ve Špindlerově Mlýně....

Úterní srážku lyžaře a bulharské snowboardistky Maleny Zamfirovové ve Špindlerově Mlýně policie šetří pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Oba aktéři jsou cizinci, utrpěli vážná...

6. března 2026  12:05

Nejstarší slávista: Po zápase jsme chodili na víno. A derby? Takhle vyhrocené nebylo

Premium
Jiří Nedvídek.

V únoru mu bylo pětadevadesát let. Narodil se ve stejný den jako Josef Masopust: 9. února 1931. „I svatbu jsme měli s Pepikem ve stejném roce. Před 70 lety. Jen já na rozdíl od něj nevyhrál Zlatý...

6. března 2026

Ze skutečné války do sportovní. Houška po derby: Na rakety se snažím zapomenout

Marek Houška v akci.

Místo smrtících raket a dronů mu nad hlavou už zase létal basketbalový míč. Pouhý den po stresujícím návratu z Abú Zabí naskočil teprve šestnáctiletý Marek Houška do žhavého El Nordika, a přestože ve...

6. března 2026  11:49

Messi se v Bílém domě setkal s Trumpem. Je to pro mě velká pocta, vítal prezident

Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě fotbalisty Interu Miami,...

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Do Bílého domu dorazil s Interem Miami v rámci oslav titulu v zámořské soutěži MLS.

6. března 2026  11:21

První už není. Kousková klesla na turnaji v Magentě na páté místo

Sára Kousková v australském Wollongongu.

Sára Kousková po druhém kole turnaje golfové série Ladies European Tour v australské Magentě klesla z prvního na páté místo. Zatímco ve čtvrtek zahrála česká jednička rekord hřiště 64 úderů, tedy osm...

6. března 2026  11:04

S Baníkem bych se rád utkal až ve finále, přeje si karvinský brankář Neuman

Karvinský brankář Vladimír Neuman krotí míč.

Na pořádnou příležitost v první lize brankář Vladimír Neuman čeká už šest let. To v ní měl premiéru, leč za tu dobu byl v karvinské brance jen dvacetkrát. „Rád bych se z pozice dvojky vyhoupl i výš,...

6. března 2026  10:58

LeBron má rekord NBA v počtu tref. Carter smečoval vítězně, Edwards spektakulárně

LeBron James z Los Angeles Lakers napřahuje ke své 15 837. trefě v základní...

LeBron James má další z velkých rekordů NBA, svou 15 838. trefou z pole odsunul Kareema Abdul-Jabbara a postupně se dostal až na 15 842 úspěchů. Jeho LA Lakers však v Coloradu nestačili na...

6. března 2026  7:22,  aktualizováno  10:50

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Zápletky nové sezony F1: mistr v ústraní, restart legendy. A kdo je v krizi už teď?

Lewis Hamilton (vlevo) se směje na tiskové konferenci s Maxem Verstappenem.

Zase tak dlouho čekat nemuseli, vždyť od posledního závodu loňského roku v Abú Zabí uplynulo jen 89 dní. I tak ale nyní mohou fandové nadšeně pronést: Nová sezona formule 1 je konečně tady! V...

6. března 2026  10:39

O světové tituly. Sáblíková se loučí, Jílek přemítá: Formu za dva týdny neztratíte

Martina Sáblíková mávající fanouškům v italském Miláně. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Ještě jedna medailová bitva, ještě jeden světový titul je v sázce. Necelé dva týdny po skončení olympijských rychlobruslařských bojů hostí nizozemský Heerenveen mistrovství světa ve víceboji. Pro...

6. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.