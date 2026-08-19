Třicetiletý Němec oznámil konec kariéry letos v květnu. Důvodem byly především vleklé zdravotní problémy a vážné potíže s kolenem. Jenže fotbal Süleho evidentně stále baví. Po odchodu z Dortmundu se totiž připojil k SV Tiefenbach, který hraje německou Kreisliga Baden-Württemberg. Tedy soutěž na deváté úrovni německého fotbalu.
A pozornost okamžitě upoutal také jeho vzhled. Mohutný obránce, jenž byl už během profesionální kariéry známý svou robustní postavou, nyní působí ještě výrazněji. Ostatně právě jeho váha byla v minulosti v médiích opakovaně tématem.
Na hřišti ale Süle ukázal, že fotbalové schopnosti rozhodně nezapomněl. Překvapivě však nenastoupil na stoperu, kde strávil celou kariéru, ale ve středu pole. A právě tam se dočkal gólu. Po rohovém kopu se v 75. minutě prosadil hlavou.
Radost mu ale pokazil výsledek. Tiefenbach prohrál s SG Kirchardt vysoko 2:7. Süle přitom odehrál celý zápas, přestože s novými spoluhráči před utkáním absolvoval pouze tři tréninky. Na zápas navíc dorazilo zhruba 500 diváků, kteří si pochopitelně nenechali ujít možnost vidět bývalého německého reprezentanta na vlastní oči.
Süle má za sebou úspěšnou kariéru. S Bayernem Mnichov získal pět bundesligových titulů a v roce 2020 také triumfoval v Lize mistrů. Za německou reprezentaci nastoupil do 49 zápasů a poslední čtyři sezony strávil v Dortmundu.
Teď si ale užívá fotbalu v Tiefenbachu. „Po 13 letech profesionálního fotbalu je pro mě absolutním darem stát na hřišti s kamarády a znovu si naplno užívat radost z tohoto nádherného sportu,“ uvedl.