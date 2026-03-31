O víkendu jednadvacetiletý Američan završil náročnou sezonu, když v Praze získal svůj třetí titul mistra světa v řadě.
Po skončení šampionátu následovalo tradiční předávání cen pořádané Mezinárodní bruslařskou unií, které ocenilo největší hvězdy uplynulé sezony.
Malinin zveřejnil na Instagramu fotografii, na níž pózuje na červeném koberci po boku I He-in, krasobruslařky z Jižní Koreje.
O jejich vztahu se spekuluje už delší dobu. Nejprve si opakovaně komentovali příspěvky na sociálních sítích a po zimních olympijských hrách byli spatřeni, jak spolu tráví čas v kočičí kavárně v Miláně.
Praho, díky! Cítil jsem každý kousek lásky, ocenil Malinin. Olympiádou už se netrápí
Společný příspěvek na Instagramu ani jeden ze sportovců blíže nekomentoval, v popisku se objevilo jen několik srdíček. V komentářích se proto mnozí dohadují, zda jde o partnerský vztah, nebo jen o dlouhodobé blízké přátele. „Každý týden ho média spojují s někým jiným. Třeba jsou jen kamarádi,“ napsal jeden z komentujících.
Většina fanoušků má však jasno. Krasobruslařské hvězdy považuje za „roztomilý pár“, kterému přeje štěstí.
Objevilo se však i několik kritických hlasů, které odkazují především na minulost I He-in. „Hlavně nepijte moc alkoholu. Je to škodlivé,“ píše se v jednom z komentářů.
Vicemistryně světa dostala tříletý trest za obtěžování. Ale došlo k němu?
Jde o narážku na problémy, do nichž se krasobruslařka dostala v roce 2024. Tehdy jako devatenáctiletá během soustředění pila na pokoji s týmovou kolegyní a s krasobruslařem, který byl o rok a půl mladší. Později se s ním začala líbat, zatímco její kolegyně vše fotografovala.
I He-in následně dostala tříletý zákaz startu za nepovolenou konzumaci alkoholu a údajné sexuální obtěžování nezletilého. A to přesto, že podle dostupných informací mělo jít o jejího tehdejšího přítele. Po protestech odborníků i veřejnosti byl zákaz nakonec zrušen.