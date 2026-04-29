Poslední vystoupení legendy. Setkání s Messnerem si nenechal ujít ani Petr Pavel

Messner byl prvním člověkem, který vystoupil na všech čtrnáct osmitisícovek bez použití kyslíku. Proslul také svými extrémními expedicemi: přešel Antarktidu bez jakékoli podpory, absolvoval sólový výstup na Mount Everest a překonal poušť Gobi. Zároveň je známý jako autor desítek knih a zakladatel horských muzeí.
V rámci projektu The Final Expedition vystoupila jednaosmdesátiletá legenda z italského Brixenu ve Zlíně na cestovatelském festivalu Neznámá země a následně se přesunula do Prahy.
Za projektem stojí režisér a polárník Petr Horký a horolezec a himálajský expedicionista Jan Trávníček.
Pro Petra Horkého má The Final Expedition osobní rozměr. „Za 25 let, kdy jsme se potkávali při natáčení, se pro mě Messner stal určitým životním mentorem. Vždy zaznělo něco, co mě inspirovalo nebo pro mě bylo osobně důležité. Messner dokáže mluvit o extrémních situacích způsobem, který je srozumitelný i pro byznys, leadership a osobní rozvoj,“ řekl Horký.
Jan Trávníček sdělil, že pro něj je Messner celoživotní inspirací. „Patří mezi lidi, kteří zásadně ovlivnili nejen horolezectví, ale i způsob, jak přemýšlíme o odvaze, rozhodování a odpovědnosti,“ poznamenal.
Součástí The Final Expedition jsou také doprovodné aktivity, výstavy a připravovaný dokument z jeho poslední návštěvy v České republice. Uskutečnil se rovněž večer pro omezený počet hostů v Pražské křižovatce, kam dorazil mimo jiné i Petr Pavel.
„Pro mě je to setkání s člověkem, který celý život posouval hranice možného a ukazoval, že člověk dokáže neuvěřitelné věci – a přitom zůstal úplně normální. Jeho vyprávění člověka vtáhne do děje tak silně, že si místy připadá, jako by v těch osmitisícových výškách byl s ním,“ uvedl prezident Petr Pavel.