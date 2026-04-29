Poslední vystoupení legendy. Setkání s Messnerem si nenechal ujít ani Petr Pavel

Autor:
  12:45
Českou republiku naposledy navštívila jedna z největších osobností světového horolezectví Reinhold Messner. Projekt The Final Expedition nabídl jeho poslední veřejné vystoupení před českým publikem. Možnost setkat se s mužem, který změnil podobu světového alpinismu, si nenechal ujít ani prezident republiky Petr Pavel.
Tisková konference s Reinholdem Messnerem a tvůrci projektu The Final Expedition v Lezeckém centru SmíchOFF v Praze, 28. 4. 2026 | foto: Jakub Cejpek

19 fotografií

Messner byl prvním člověkem, který vystoupil na všech čtrnáct osmitisícovek bez použití kyslíku. Proslul také svými extrémními expedicemi: přešel Antarktidu bez jakékoli podpory, absolvoval sólový výstup na Mount Everest a překonal poušť Gobi. Zároveň je známý jako autor desítek knih a zakladatel horských muzeí.

V rámci projektu The Final Expedition vystoupila jednaosmdesátiletá legenda z italského Brixenu ve Zlíně na cestovatelském festivalu Neznámá země a následně se přesunula do Prahy.

Za projektem stojí režisér a polárník Petr Horký a horolezec a himálajský expedicionista Jan Trávníček.

Pro Petra Horkého má The Final Expedition osobní rozměr. „Za 25 let, kdy jsme se potkávali při natáčení, se pro mě Messner stal určitým životním mentorem. Vždy zaznělo něco, co mě inspirovalo nebo pro mě bylo osobně důležité. Messner dokáže mluvit o extrémních situacích způsobem, který je srozumitelný i pro byznys, leadership a osobní rozvoj,“ řekl Horký.

Jan Trávníček sdělil, že pro něj je Messner celoživotní inspirací. „Patří mezi lidi, kteří zásadně ovlivnili nejen horolezectví, ale i způsob, jak přemýšlíme o odvaze, rozhodování a odpovědnosti,“ poznamenal.

Reinhold Messner a jeho žena Diane během konference v Lezeckém centru SmíchOFF v Praze, 28. 4. 2026

Součástí The Final Expedition jsou také doprovodné aktivity, výstavy a připravovaný dokument z jeho poslední návštěvy v České republice. Uskutečnil se rovněž večer pro omezený počet hostů v Pražské křižovatce, kam dorazil mimo jiné i Petr Pavel.

„Pro mě je to setkání s člověkem, který celý život posouval hranice možného a ukazoval, že člověk dokáže neuvěřitelné věci – a přitom zůstal úplně normální. Jeho vyprávění člověka vtáhne do děje tak silně, že si místy připadá, jako by v těch osmitisícových výškách byl s ním,“ uvedl prezident Petr Pavel.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Česká šampionka Manuel představila závodní outfit. Jak se vám líbí?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do sezony v nových barvách....

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vstupuje do venkovní části sezony v nových barvách. Halová mistryně světa z posledního šampionátu v polské Toruni ukázala závodní dres, ve kterém ji fanoušci...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Třinečtí oceláři se zase rvali o titul a jejich trenér Žabka si uhrál novou smlouvu

Třinecký trenér Boris Žabka

Stejně jako v celém finále extraligy, v němž už prohrávali 0:2 na zápasy, i v šestém finálovém duelu s Pardubicemi hokejoví Oceláři Třinec dotahovali ztrátu. Sérii ještě srovnali na 2:2, ale další...

29. dubna 2026  12:39

Děčín zvrátil duel v Brně, střelecký souboj potěšil víc Dawese. Opava zaskočila Ústí

Děčínský rozehrávač Al-Amir Dawes najíždí do koše.

Brněnští basketbalisté prohráli druhé čtvrtfinálové utkání s Děčínem v ligovém play off 89:98, přestože v třetí čtvrtině vedli o deset bodů. Obhájci stříbrných medailí na rozdíl od pondělního zápasu...

28. dubna 2026  21:29,  aktualizováno  29. 4. 12:07

New York? Párty jsou tu i na ulici, říká Chmelař. Rulíkovi dá vybrat z „meníčka“

Premium
Jaroslav Chmelař ve svetru New York Rangers

Patří do skupiny nováčků. Mužů, kteří se na kempu hokejové reprezentace pokusí vybojovat místo v nominaci na květnové mistrovství světa. Nic jistého totiž nemá, přestože v uplynulé sezoně působil v...

29. dubna 2026

Národní liga? V žádném případě, má jasno Krakovič. Snad baráž povzbudí mladé

Zlínská lavička se raduje, uprostřed Jakub Krakovič.

Ceněný double double, suverénně nejvyšší index užitečnosti (40) ze všech aktérů. Jenže ani 19 bodů a 17 doskoků Jakuba Krakoviče neodvrátilo prohru basketbalistů Fastavu Zlín v úvodním zápase baráže...

29. dubna 2026  10:58

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

29. dubna 2026  10:54

Obří investice a jedno velké „konečně“. Pardubice k titulu nakoply změny i Sparta

Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Mise splněna! S nepříjemným prodlením, ale přece. Pardubice se dočkaly. Na třetí pokus dotáhly finále do zlaté tečky. Ale hlavně naplnily, co si s ambicemi předsevzaly už za časů koronavirové...

29. dubna 2026  10:43

OBRAZEM: Hektolitry šampaňského a euforie uprostřed noci. Hokejoví mistři slavili

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej...

Hokejisté Pardubic mají svůj sedmý extraligový titul v historii. Ve středu jej v hluboké noci přivezli z Třince na zaplněné Pernštýnské náměstí, kde se naplno rozjely bujaré mistrovské radovánky....

29. dubna 2026  10:40

Ruští a běloruští boxeři se můžou vrátit do mezinárodního ringu, vlajku mít nesmějí

Česká boxerka Stella Blažková (v modrém) během memoriálu v Debrecínu

Ruští a běloruští boxeři se můžou s okamžitou platností vrátit do mezinárodních soutěží. Rozhodla o tom organizace World Boxing. Používání vlajky jim však zapověděla, místo ní se u jejich jména...

29. dubna 2026  10:18

Krejčímu skončila sezona, Wembanyama dal stopku. Souboj Jalenů pro Brunsona

Vít Krejčí z Portland Trail Blazers vnímá radost v táboře San Antonio Spurs....

Portland Trail Blazers v prvním kole play off NBA podlehli 95:114 basketbalistům San Antonio Spurs sezona jim skončila 1:4 na zápasy. Vít Krejčí za poražené odehrál 13 minut a zaznamenal dva body,...

29. dubna 2026  6:58,  aktualizováno  10:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hlava: Nechci urazit, ale rozdíl mezi první ligou a extraligou je. Míří do Kladna?

Jihlavský brankář Adam Beran zasahuje před Nicolasem Hlavou z Litvínova.

Vyprodaný stadion vyvolával jeho jméno, on si pak udělal na památku fotku s bratry Kašovými. Vítězná baráž s Jihlavou byla tečkou za čtyřletou štací hokejového útočníka Nicolase Hlavy v Litvínově,...

29. dubna 2026  9:57

Dynamo podalo nabídku na odkup stadionu. Kalkuluje s „obvyklou cenou“

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Vedení fotbalového Dynama České Budějovice podalo městu nabídku na odkup stadionu na Střeleckém ostrově. Druholigový celek o tom informoval na sociálních sítích. Město potvrdilo, že nabídku obdrželo....

28. dubna 2026  18:27,  aktualizováno  29. 4. 9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.