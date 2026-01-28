Poslední společný trénink Sáblíkové. Drželi jste mě nad vodou, vzkázala kolegům

Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková má za sebou poslední závod světového poháru v kariéře. Definitivní tečku za dlouhou a mimořádně úspěšnou kapitolou napíše na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Ještě předtím se však symbolicky rozloučila s týmovými kolegy.
Martina Sáblíková na trati 3000 metrů v Inzellu.

Martina Sáblíková na trati 3000 metrů v Inzellu. | foto: AP

Martina Sáblíková (34 let) – rychlobruslení
Martina Sáblíková (vpravo) s Nikolou Zdráhalovou sledují hokejové utkání Česka...
Martina Sáblíková na tiskové konferenci k druhému ročníku L'Etape CR.
Martina Sáblíková během tréninku v roce 2006
22 fotografií

Sáblíková během kariéry nasbírala sedm olympijských medailí, z toho tři zlata, jednadvacet titulů mistryně světa a desítky dalších úspěchů z evropských šampionátů i světového poháru. Zda se její výjimečná sbírka ještě rozroste, ukážou následující týdny během nadcházejících olympijských her.

Poslední společný trénink
Díky za všechny společné chvíle na ledě i mimo něj.
Byli jste mi oporou, drželi jste mě nad vodou. Věřili jste ve mě a podporovali.
Jsme individuální sport, ale bez vás bych si to nedokázala představit.
Díky přátelé za nezapomenutelné okamžiky a těším se v budoucnu, co nás společně čeká. I když už trochu jinak …
Před odletem do Milána se Sáblíková na sociálních sítích podělila o snímek z posledního společného tréninku s reprezentačními parťáky a připojila k němu i osobní vzkaz. „Poslední společný trénink. Díky za všechny společné chvíle na ledě i mimo něj. Byli jste mi oporou, drželi jste mě nad vodou. Věřili jste ve mě a podporovali,“ napsala na svém Instagramu.

Slova díků pokračovala připomínkou toho, že i individuální sport stojí na lidech kolem něj. „Jsme individuální sport, ale bez vás bych si to nedokázala představit. Díky, přátelé, za nezapomenutelné okamžiky a těším se na to, co nás v budoucnu čeká. I když už trochu jinak,“ dodala trojnásobná olympijská vítězka.

Jílek bez hranic! Český mladík v olympijské generálce vyhrál i hromadný závod

Na fotografii pózují po jejím boku rychlobruslaři Tadeáš Procházka a Jakub Kočí, chybět nemohla ani její partnerka Nikola Zdráhalová. Právě ta připojila do komentářů dojemnou reakci: „Slovy nedokážu popsat, jak úžasný jsi člověk! Děkuji ti za to, jaká jsi a co pro všechny děláš,“ napsala.

