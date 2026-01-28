Sáblíková během kariéry nasbírala sedm olympijských medailí, z toho tři zlata, jednadvacet titulů mistryně světa a desítky dalších úspěchů z evropských šampionátů i světového poháru. Zda se její výjimečná sbírka ještě rozroste, ukážou následující týdny během nadcházejících olympijských her.
Před odletem do Milána se Sáblíková na sociálních sítích podělila o snímek z posledního společného tréninku s reprezentačními parťáky a připojila k němu i osobní vzkaz. „Poslední společný trénink. Díky za všechny společné chvíle na ledě i mimo něj. Byli jste mi oporou, drželi jste mě nad vodou. Věřili jste ve mě a podporovali,“ napsala na svém Instagramu.
Slova díků pokračovala připomínkou toho, že i individuální sport stojí na lidech kolem něj. „Jsme individuální sport, ale bez vás bych si to nedokázala představit. Díky, přátelé, za nezapomenutelné okamžiky a těším se na to, co nás v budoucnu čeká. I když už trochu jinak,“ dodala trojnásobná olympijská vítězka.
|
Jílek bez hranic! Český mladík v olympijské generálce vyhrál i hromadný závod
Na fotografii pózují po jejím boku rychlobruslaři Tadeáš Procházka a Jakub Kočí, chybět nemohla ani její partnerka Nikola Zdráhalová. Právě ta připojila do komentářů dojemnou reakci: „Slovy nedokážu popsat, jak úžasný jsi člověk! Děkuji ti za to, jaká jsi a co pro všechny děláš,“ napsala.