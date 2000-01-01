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Nadcházející mistrovství světa nebude jen bojem o nejcennější fotbalovou trofej. Pro řadu hvězd půjde zároveň o poslední vystoupení na světovém šampionátu. Někteří fotbalisté už svůj reprezentační konec po turnaji potvrdili, u dalších se to vzhledem k věku nabízí a kolem některých se rozvířily spekulace, které sami museli vyvracet. Podívejte se na velká jména, která možná sledujeme na mistrovství světa naposledy.
Autor: koláž iDNES.cz
Cristiano Ronaldo se na nadcházejícím turnaji při své šesté účasti definitivně rozloučí s mistrovstvím světa. Portugalská legenda už koncem roku 2025 potvrdila, že šampionát bude jeho posledním. Ve 41 letech tak uzavře mimořádnou kapitolu kariéry, během níž získal také pět Zlatých míčů, ovládl mistrovství Evropy a nastřílel téměř tisíc soutěžních gólů.
Autor: Martin Meissner, AP
Také Lionel Messi se letos představí už na svém šestém mistrovství světa, čímž vyrovná historický rekord. Argentinská legenda debutovala na světovém šampionátu už v roce 2006, v roce 2014 si zahrála finále a o osm let později konečně dovedla svou zemi k vytouženému titulu mistrů světa. Ve 39 letech se navíc očekává, že půjde o jeho poslední vystoupení na největší fotbalové scéně.
Autor: Reuters
Pro Luku Modriče bude letošní šampionát pátým mistrovstvím světa v kariéře. Kapitán chorvatské reprezentace dovedl svou zemi ke stříbru v roce 2018 i bronzu o čtyři roky později a za své výkony získal také Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Ve 40 letech navíc vše nasvědčuje tomu, že půjde o jeho poslední velký turnaj.
Autor: AP
Pro Neymara půjde už o čtvrté mistrovství světa a dost možná také poslední. Brazilská hvězda se po téměř tříleté pauze v reprezentaci vrátila do národního týmu, přestože její kariéru v posledních letech výrazně brzdila zranění. Nejlepší střelec v historii brazilské reprezentace tak dostane ještě jednu šanci splnit si sen o titulu mistrů světa, který mu dosud uniká.
Autor: Reuters
James Rodríguez se chystá na své třetí mistrovství světa. Kolumbijský kapitán zazářil především na šampionátu v Brazílii v roce 2014, kde se šesti góly ovládl střeleckou tabulku a získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje. V posledních týdnech se sice objevily spekulace o možném konci jeho kariéry, čtyřiatřicetiletý záložník je však odmítl.
Autor: AP
Guillermo Ochoa se letos představí na mistrovství světa už pošesté. Mexický brankář se tím zařadí po bok Lionela Messiho a Cristiana Ronalda jako jeden z pouhých tří hráčů historie, kterým se něco takového podařilo. Čtyřicetiletý veterán navíc přiznal, že po turnaji ukončí reprezentační kariéru a možná se rozloučí i s profesionálním fotbalem.
Autor: AP
Pro Sona Hung-mina bude letošní turnaj čtvrtým mistrovstvím světa v kariéře. Kapitán Jižní Koreje patří k největším osobnostem v historii tamního fotbalu a před šampionátem připustil, že by mohlo jít o jeho poslední účast.
Autor: AP / Tyler Tate, ČTK
Edin Džeko si ve 40 letech zahraje teprve druhé mistrovství světa v kariéře. Kapitán Bosny a Hercegoviny je se 73 góly nejlepším střelcem v historii reprezentace a právě on dovedl svůj tým přes kvalifikaci až na světový šampionát. Přestože definitivní konec kariéry zatím nepotvrdil, vzhledem k věku vše nasvědčuje tomu, že půjde o jeho poslední velký turnaj.
Autor: Reuters
Manuel Neuer byl jednou z klíčových postav německého týmu, který v roce 2014 získal titul mistrů světa. Po mistrovství Evropy 2024 sice ukončil reprezentační kariéru, před letošním šampionátem se ale překvapivě vrátil a znovu bude německou jedničkou. Ve 40 letech by mělo jít o jeho definitivní rozlučku s mezinárodní scénou.
Autor: Reuters
Rekordman v počtu reprezentačních startů za Švýcarsko Granit Xhaka nosí kapitánskou pásku národního týmu a dlouhodobě patří k jeho klíčovým postavám. Před letošním šampionátem se sice objevily spekulace o jeho možném konci v reprezentaci, trenér Murat Yakin je ale odmítl s tím, že kapitán má před sebou ještě další roky na mezinárodní scéně.
Autor: Reuters
Kevin De Bruyne se chystá na své čtvrté mistrovství světa. Belgický záložník byl jednou z hlavních postav zlaté generace, která na šampionátu v roce 2018 vybojovala bronzové medaile. Přestože mu po skončení turnaje bude 35 let, sám odmítá spekulace o konci reprezentační kariéry a tvrdí, že chce za Belgii nastupovat tak dlouho, dokud mu to zdraví dovolí.
Autor: Reuters
Virgil van Dijk se chystá na své třetí mistrovství světa. Kapitán Nizozemska patří už řadu let k nejlepším obráncům planety a ve 34 letech stále patří mezi klíčové postavy národního týmu. Přestože se v loňském roce objevily spekulace o jeho budoucnosti na mezinárodní scéně, sám je odmítl.
Autor: Reuters
Casemiro patří k oporám brazilské reprezentace. Ve 34 letech ho čeká třetí mistrovství světa a podle některých možná také poslední šance zaútočit na vytoužený titul světových šampionů. V zákulisí se navíc stále častěji mluví o tom, že po turnaji ukončí své působení v Manchesteru United.
Autor: AP