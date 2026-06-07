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Konec jedné éry. Tyto fotbalové hvězdy si zřejmě zahrají své poslední MS
MS ve fotbale
Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...
Sestry Kardashianovy, princezny i Trump junior: Kdo vyrazil do Monaka na formule?
Velká cena Monaka opět ukázala, že patří nejen k nejprestižnějším závodům sezony formule 1, ale i k největším společenským událostem roku. Do slavného paddocku v Monte Carlu dorazili herci,...
KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?
Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...
Nelichotivé plavky? Nebo vadí moje postava? Hvězda ragby brojí proti kritikům
Olympijská medailistka a jedna z nejznámějších tváří ženského ragby Ilona Maherová se po přehlídce plavek magazínu Sports Illustrated rozhodla odpovědět na komentáře, které se objevily pod videem z...
Adidas odhalil kolekci pro MS ve fotbale. Oprášil úspěšný nápad z roku 2002
Světový šampionát ve fotbale startuje za několik dní a velké značky postupně představují speciální kolekce, které mají fanoušky navnadit na tuto akci. Adidas tentokrát vsadil na nostalgii, návrat ke...
Dobrodružné léto mámy Sereny. Nemám co ztratit, tvrdí. Udrží si respekt soupeřek?
Na pečlivě připravené trávě v londýnském Queen’s Clubu už Serena Williamsová několik dní trénuje. Pod drobnohledem fotografů a dalších zástupců médií. Její očekávaný návrat byl zatím spíše ve stínu...
Legenda Motl návrat ani Čau ve finále neřešil: Nechtěl jsem nikomu zaclánět
Čau ve finále!? Mohl to být pikantní příběh, jak i v házenkářském důchodu Jiří Motl pozlatil svoji báječnou kariéru, ale Lovosice ho pro něj nenapsaly. Legenda ukončila v prvním zápase uplynulé...
24 hodin Le Mans 2026: program, pravidla a kde sledovat
Jeden z nejprestižnějších automobilových závodů s dlouhou historií. V půlce června opět vypukne 24 hodin Le Mans, na programu je už 94. ročník. Kdo bude na Circuit de la Sarthe nejlepší tentokrát? V...
Španělé se naladili třemi góly proti Peru, Yamal generálku na MS vynechal
Španělští fotbalisté v generálce na mistrovství světa v mexické Pueble porazili Peru 3:1. Zranění Lamine Yamal, Nico Williams a Víctor Muňoz zápas vynechali a zůstali na tréninkové základně týmu v...
Trump byl na finále NBA, Knicks mu radost neudělali. San Antonio se vrací do hry
Třetí finále NBA, třetí výhra pro hosty. Basketbalisté San Antonio Spurs zvítězili v Madison Square Garden nad New York Knicks 115:111 a v sérii snížili na 1:2. Coby první americký prezident v úřadu...
Klobasniks a spánem-bouhem! Fotbalem bude žít i West, malé Česko poblíž Dallasu
Od našich zpravodajů v USA Na hodinu dlouhé cestě po dálnici číslo 35 z Dallasu směrem na Austin nemusíte udělat snad jediný pohyb volantem. Žádná zatáčka, jen rovná přímka. Co pár mil vlaje obrovský americký prapor. Kolem...
Trojka s klaksonem a Pardubice vítězí! Ligové finále proti Nymburku srovnaly
Pardubičtí basketbalisté vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem 101:100 a vyrovnali stav série na čtyři vítězné na 2:2. Trojkou z otočky s klaksonem rozhodl Luboš Kovář poté, co Beksa...
KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?
Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...
Rusko za rohem, zahraje si za rok hokej v Česku? U soudů i vítězí, MOV chystá zvrat
Co budou Češi dělat? Smíří se s faktem, že světový sport znovu vítá válečné agresory zpět na mezinárodní scéně, nebo vznikne v Evropě pevná opozice, která snahy Rusů a Bělorusů zablokuje?...
Pardubický hrdina Kovář: Teď si jedeme pro mečbol my do Nymburka
Celé play off se souží, po dřívějším zranění se nemůže naladit do kloudné formy. A trápil se i v pondělním čtvrtém basketbalovém finále play off s Nymburkem, nepadaly mu ani „šoupáky“ zblízka. Pak se...
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MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...
Největší střela mé kariéry. I zadostiučinění, radoval se pardubický hrdina Kovář
Pivot Luboš Kovář se stal hrdinou čtvrtého finále NBL, když po rozehrávce basketbalistů Pardubic 0,5 sekundy před koncem za nepříznivého stihl trojkou rozhodnout o vítězství nad Nymburkem 101:100....