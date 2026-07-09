Portugalsko navždy! Ronaldo se poprvé od vyřazení na MS ozval fanouškům

Autor:
  13:13
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se Španělskem. | foto: AP

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...
Španělský křídelník Lamine Yamal objímá Cristiana Ronalda po zápase s...
Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti...
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Když Portugalsko po porážce 0:1 se Španělskem v osmifinále na mistrovství světa skončilo, svět obletěly záběry na slzícího Cristiana Ronalda. Pro jednu z největších hvězd fotbalu v ten moment skončilo dvacetileté působení na scéně světových šampionátů. Nyní se portugalská legenda poprvé od vyřazení ozvala fanouškům.

Ronaldo patřil k nejsledovanějším osobnostem turnaje. Jeho výkony sice vyvolávaly rozporuplné reakce, Portugalcovo místo mezi největšími fotbalisty historie ale nezpochybňoval nikdo.

Po prohře jeho týmu v osmifinále bylo zároveň zřejmé, že odehrál svůj poslední zápas na světových šampionátech. A zda bude pokračovat v reprezentaci v nejbližších letech, rovněž zatím neprozradil.

Nyní se poprvé od vyřazení ozval na sociálních sítích fanouškům. Jeho vzkaz byl totiž stručný: „Portugal sempre!“ V překladu: Portugalsko navždy.

Příspěvek nasbíral během necelého půldne přes 14 milionů lajků a téměř 600 tisíc komentářů. Podporu Ronaldovi vyjádřili i známí sportovci, mimo jiné lyžařka Lindsey Vonnová, fotbalistka Alisha Lehmannová, sprinterský rekordman Usain Bolt nebo francouzský fotbalista Kylian Mbappé, který napsal: „Legenda navždy.“

Ronaldo startoval na šesti světových šampionátech. Nejlepší výsledek s Portugalskem zaznamenal v roce 2006, kdy tým obsadil čtvrté místo. Největší reprezentační triumf pak slavil o deset let později, když Portugalsko ovládlo mistrovství Evropy.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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