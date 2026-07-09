Ronaldo patřil k nejsledovanějším osobnostem turnaje. Jeho výkony sice vyvolávaly rozporuplné reakce, Portugalcovo místo mezi největšími fotbalisty historie ale nezpochybňoval nikdo.
Po prohře jeho týmu v osmifinále bylo zároveň zřejmé, že odehrál svůj poslední zápas na světových šampionátech. A zda bude pokračovat v reprezentaci v nejbližších letech, rovněž zatím neprozradil.
Nyní se poprvé od vyřazení ozval na sociálních sítích fanouškům. Jeho vzkaz byl totiž stručný: „Portugal sempre!“ V překladu: Portugalsko navždy.
Příspěvek nasbíral během necelého půldne přes 14 milionů lajků a téměř 600 tisíc komentářů. Podporu Ronaldovi vyjádřili i známí sportovci, mimo jiné lyžařka Lindsey Vonnová, fotbalistka Alisha Lehmannová, sprinterský rekordman Usain Bolt nebo francouzský fotbalista Kylian Mbappé, který napsal: „Legenda navždy.“
Ronaldo startoval na šesti světových šampionátech. Nejlepší výsledek s Portugalskem zaznamenal v roce 2006, kdy tým obsadil čtvrté místo. Největší reprezentační triumf pak slavil o deset let později, když Portugalsko ovládlo mistrovství Evropy.