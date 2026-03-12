Simpson se narodil s onemocněním způsobujícím mimovolní pohyby očí. Přesto lyžuje už od čtyř let a extrémní rychlost, s jakou se po svazích pohybuje navzdory svému handicapu, si podle svých slov vůbec nepřipouští.
„Myslím, že mě to vlastně nikdy nijak zvlášť neděsilo. Je to prostě strašně zábavný sport,“ řekl třiadvacetiletý Brit deníku The Guardian.
Lyžovat se učil spolu se svým bratrem Andrewem, který mu po mnoho let dělal jediného vodicího lyžaře. Byl po jeho boku i při úspěchu na hrách v Pekingu v roce 2022, odkud se dvojice vrátila s jedinou britskou zlatou medailí v super-G zrakově postižených. Oba tehdy obdrželi Řád britského impéria v rámci narozeninových vyznamenání královny Alžběty II. O rok později si ale Andrew zlomil nohu a jeho místo zaujal právě Poth.
Uplynulé tři roky tak byly pro dvojici obdobím budování porozumění a důvěry. „Myslím, že jde o to být přizpůsobivý a postupně ten vztah rozvíjet,“ podotkl Simpson. Důležité podle něj je také rozvíjet jazyk, který při závodech používají, a mít jasno v tom, jak budou při lyžování fungovat.
Ve vztahu závodníka a vodicího lyžaře je důležitý každý detail. Poth v podstatě funguje jako Simpsonovy oči na trati a informace mu předává prostřednictvím bluetooth sluchátka. „Snažím se mu dávat co nejvíc detailů. O různých kombinacích, prodlevách i terénu,“ říká Poth.
Komunikace je podle něj nepřetržitá. „Neil řídí vzdálenost mezi námi. Říká mi, ať jedu, nebo zpomalím. Snažíme se držet co nejblíž u sebe, a když se nám to daří, dostává nás to do nejlepší možné pozice,“ popsal.
Šanci na další úspěch dostane dvojice v pátek ve slalomu. Oba ale vědí, že to nebude snadné, protože konkurence je obrovská. Simpson se postaví například domácímu hrdinovi Giacomu Bertagnollimu, který získal zlato v kombinaci, nebo Johannesi Aignerovi, jenž zatím vybojoval dvě medaile.
„Všichni jsme soutěživí a pole je opravdu vyrovnané, ale to každého jen posouvá dál a nutí podávat nejlepší možné výkony. Je opravdu skvělé být toho součástí a bojovat v takové skupině o pódia, hodně to pro mě znamená,“ řekl paralyžař.
Poth na rozdíl od něj přiznal, že cítil nervozitu, která z něj však na stupních vítězů přece jen opadla. „Vím, jakou úroveň lyžaře Neil představuje a co si zaslouží,“ řekl Poth.