Americká běžkyně totiž následovala vedoucí vozidlo pořadatelů, které ji omylem svedlo mimo oficiální trať. Když si uvědomila, že běží špatně, musela se otočit a hledat cestu zpět. Stejnou chybu udělaly i její soupeřky Emma Grace Hurleyová a Ednah Kurgatová.
Než se vrátila na správnou trasu, bylo po nadějích. Z průběžného vedení se propadla až na deváté místo. Závod nakonec vyhrála Molly Bornová časem 1:09:43, přestože na McClainovou v rozhodující fázi ztrácela více než minutu.
Protesty přišly okamžitě a rozhodčí uznali, že došlo k pochybení. Americká atletická federace uvedla, že trať v místě odklonění nesplňovala požadavky a nebyla dostatečně označena. Přesto odvolací porota nenašla v pravidlech možnost, jak oficiální pořadí upravit, a výsledky tak zůstaly v platnosti.
Federace zároveň připomněla, že za vedoucí vozidla odpovídá místní organizační výbor, v tomto případě Atlanta Track Club. Generální ředitel klubu Rich Kenah převzal za incident plnou odpovědnost.
„Sportovci by se nikdy neměli ocitnout v situaci, kdy se musí ve zlomku sekundy rozhodovat, zda následovat vozidlo, nebo důvěřovat značení trati,“ uvedl Kenah pro web The Athletic s tím, že v tuto chvíli probíhá interní přezkum celého incidentu.
McClainová tak přišla nejen o svůj první národní titul, ale i o automatickou kvalifikaci na mistrovství světa v Kodani. Spolu s tím ztratila také finanční prémii 20 000 dolarů, která náležela vítězce závodu.