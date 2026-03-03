Pořadatelé navedli běžkyni mimo trať. Připravili ji tím o titul i odměnu za výhru

Ještě necelé tři kilometry před cílem vedla Jessica McClainová mistrovství USA v půlmaratonu. Před sebou měla volnou silnici, za sebou soupeřky mimo dohled. V Atlantě směřovala k prvnímu národnímu titulu v kariéře. Jenže pak si všimla, že na trati zůstala úplně sama.
Americká běžkyně totiž následovala vedoucí vozidlo pořadatelů, které ji omylem svedlo mimo oficiální trať. Když si uvědomila, že běží špatně, musela se otočit a hledat cestu zpět. Stejnou chybu udělaly i její soupeřky Emma Grace Hurleyová a Ednah Kurgatová.

Než se vrátila na správnou trasu, bylo po nadějích. Z průběžného vedení se propadla až na deváté místo. Závod nakonec vyhrála Molly Bornová časem 1:09:43, přestože na McClainovou v rozhodující fázi ztrácela více než minutu.

Protesty přišly okamžitě a rozhodčí uznali, že došlo k pochybení. Americká atletická federace uvedla, že trať v místě odklonění nesplňovala požadavky a nebyla dostatečně označena. Přesto odvolací porota nenašla v pravidlech možnost, jak oficiální pořadí upravit, a výsledky tak zůstaly v platnosti.

Federace zároveň připomněla, že za vedoucí vozidla odpovídá místní organizační výbor, v tomto případě Atlanta Track Club. Generální ředitel klubu Rich Kenah převzal za incident plnou odpovědnost.

„Sportovci by se nikdy neměli ocitnout v situaci, kdy se musí ve zlomku sekundy rozhodovat, zda následovat vozidlo, nebo důvěřovat značení trati,“ uvedl Kenah pro web The Athletic s tím, že v tuto chvíli probíhá interní přezkum celého incidentu.

McClainová tak přišla nejen o svůj první národní titul, ale i o automatickou kvalifikaci na mistrovství světa v Kodani. Spolu s tím ztratila také finanční prémii 20 000 dolarů, která náležela vítězce závodu.

Témata: Atletika, Půlmaraton
