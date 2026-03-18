Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako nespoutané bojovnice nebo stylové ikony své doby. Spojovalo je jediné: Když přišly na kurt, tenis byl najednou větší, dramatičtější a mnohem hvězdnější. Připomeňte si největší hvězdy té doby.
Němka Steffi Grafová byla symbolem absolutní tenisové výjimečnosti. Během kariéry získala 107 singlových titulů, z toho 22 grandslamových trofejí ve dvouhře. Neuvěřitelných 377 týdnů strávila na pozici světové jedničky. Na kurtu působila přesně tak, jak si fanoušci představují velkou šampionku: byla rychlá, soustředěná, nekompromisní a téměř vždy ledově klidná.
Mimo kurt byla Grafová spíše zdrženlivá a velmi decentní. Nebyla celebritou, která by o sobě musela neustále dávat vědět, přesto patřila k nejsledovanějším ženám světového sportu. Kariéru ukončila v roce 1999, na vrcholu a bez zbytečného prodlužování.
Provdala se za tenistu Andreho Agassiho a mají spolu dvě děti, syna Jadena a dceru Jaz. Dnes žije převážně v ústraní, zároveň se ale dlouhodobě věnuje charitě. Mimo jiné vede nadaci Children for Tomorrow, která pomáhá dětem poznamenaným válkou a traumatem.
Monica Selešová byla na začátku 90. let doslova zjevením. Vyhrála 53 singlových titulů a 9 grandslamů ve dvouhře, přičemž většinu z nich získala ještě jako velmi mladá hráčka. Její styl byl energický, agresivní a okamžitě rozpoznatelný.
Navzdory dravosti na kurtu Selešová působila mimo něj neobyčejně lidsky. Nebyla nedostupnou hvězdou, ale ženou, která si prošla těžkými momenty a dokázala o nich mluvit otevřeně. I proto si získala mimořádné sympatie. Nejprve reprezentovala bývalou Jugoslávii, později USA. Poslední profesionální zápasy odehrála v roce 2003, oficiálně kariéru uzavřela o pět let později.
Dnes Selešová veřejně vystupuje v tématech duševního zdraví a poruch příjmu potravy. V posledních letech otevřeně mluvila i o svých zdravotních problémech. Byla jí diagnostikována autoimunitní choroba postihující svalstvo.
Švýcarská hvězda s českými a slovenskými kořeny Martina Hingisová byla tenisovým zázrakem, který v druhé polovině 90. let obrátil ženský tenis vzhůru nohama. Do světa profesionálního tenisu vstoupila v pouhých čtrnácti letech a stala se nejmladší světovou jedničkou historie. Na kontě má 43 singlových titulů, 64 titulů ve čtyřhře, 5 grandslamů ve dvouhře a celkem 25 grandslamových titulů napříč disciplínami.
Na kurtu platila za mimořádně chytrou hráčku. Mimo něj měla image sebevědomé a někdy i provokativní hvězdy. Byla jednou z těch šampionek, které pochopily, že tenis je i show. Ostře sledovaný byl také její milostný život. Mezi její partnery patřil mimo jiné český tenista Radek Štěpánek. V prosinci 2010 se provdala za francouzského parkurového jezdce Thibaulta Hutina, po třech letech ale přišel rozvod.
Definitivně kariéru ukončila po několika návratech v roce 2017 a o rok později se provdala za sportovního lékaře Haralda Leemanna. I toto manželství ale skončilo rozvodem v roce 2022. Dnes žije klidněji, má dceru Liu a ve společnosti se objevuje hlavně při výjimečných tenisových příležitostech.
Španělka Arantxa Sánchezová Vicariová byla zosobněním vytrvalosti, houževnatosti a tenisového srdce. Za kariéru vyhrála 29 singlových titulů, 69 deblových titulů a 4 grandslamy ve dvouhře. Na kurtu působila jako silná a pracovitá hráčka. Mimo kurt vystupovala vždy přirozeně a velmi lidsky. I díky tomu byla dlouhá léta oblíbenou tváří ženského tenisu. Kariéru ukončila v roce 2002.
Arantxa Sánchezová Vicariová byla dvakrát vdaná a z manželství s podnikatelem Josepem Santacanou má dvě děti. Její další život provázely i veřejně známé osobní a finanční spory. V lednu 2024 byla ve Španělsku odsouzena k dvouletému trestu odnětí svobody za finanční podvod.
Podle obžaloby se svým bývalým manželem skrývala majetek, aby se vyhnula splacení dluhu přesahujícího 6,6 milionu eur vůči Banque de Luxembourg. Do vězení nakonec po dohodě a částečném umazáním dluhu nenastoupila.
Američanka Lindsay Davenportová byla hvězdou bez okázalosti. Vyhrála 55 singlových titulů, 38 deblových titulů a 3 grandslamy ve dvouhře. Když stála na kurtu, bylo jasné, že publikum sleduje mimořádně kvalitní tenis.
Hra Davenportové byla čistá, pevná, přesná a mimořádně účinná. Na kurtu působila klidně, mimo něj byla vždy civilní, sympatická a profesionální. Kariéru definitivně ukončila v roce 2010.
Od roku 2003 je vdaná za Jona Leache a spolu mají čtyři děti. Ani po kariéře z tenisu nezmizela. Pracovala jako komentátorka, trénovala například Madison Keysovou a dál patří k respektovaným osobnostem amerického tenisu.
Conchita Martínezová byla synonymem španělské elegance. Během kariéry získala 33 singlových titulů a 13 deblových. Největší slávu jí přinesl triumf ve Wimbledonu 1994.
Fanoušci ji obdivovali pro její styl, rozvahu a schopnost hrát chytrý tenis. Mimo kurty na sebe nikdy nestrhávala pozornost a své soukromí si vždy spíše chránila.
Kariéru ukončila v roce 2006. Dnes je viditelná v roli trenérky. Dříve vedla například Garbiňe Muguruzaovou, dnes trénuje Mirru Andrejevovou.
Francouzská šampionka Mary Pierceová získala 18 singlových titulů a 2 grandslamy ve dvouhře. Když byla ve formě, působila na kurtu téměř neporazitelně. Mezi profesionální hráčky vstoupila už ve čtrnácti letech. Fanoušky si získala svým herním stylem i životním příběhem.
Už od mládí Mary Pierceová čelila extrémnímu tlaku a později i násilnému chování svého otce a trenéra Jima Pierce. Právě schopnost vymanit se z těžkého rodinného zázemí a dojít až na vrchol z ní v očích fanoušků udělala symbol vnitřní síly. Její kariéru ukončilo vážné zranění kolene v roce 2006.
Své soukromí si Mary Pierceová dlouhodobě chrání. Občas se ale objevuje na významných tenisových událostech. Je silně věřící a říká, že víra v Boha jí v těžkých chvílích pomohla nejvíce.
Argentinská hvězda Gabriela Sabatiniová byla jednou z největších hvězd své generace. Vyhrála 27 singlových titulů, 14 deblových a její největší triumf přišel na US Open 1990. Na kurtu působila elegantně a technicky vytříbeně, mimo něj měla charisma skutečné mezinárodní celebrity.
Její popularita přesáhla hranice tenisu. Byla ikonou módy i přirozeného šarmu. Kariéru ukončila poměrně brzy, už v roce 1996.
Soukromí si vždy pečlivě střežila a nikdy od tohoto postoje neustoupila. Přesto dodnes patří k výrazným osobnostem tenisového světa a její jméno zůstává spojené také s úspěšnou parfumérskou značkou.
Česká tenistka Jana Novotná během své úspěšné kariéry získala 24 singlových titulů, 76 deblových a 4 tituly ve smíšené čtyřhře. Celkem tak nasbírala 104 titulů, což z ní činí jednu z největších osobností českého tenisu.
Fanoušci ji milovali nejen pro její elegantní útočný styl hry, ale i pro silný lidský příběh. V roce 1993 prohrála ve finále Wimbledonu se Steffi Grafovou. Svět tehdy obletěly záběry, jak česká hvězda pláče na rameni vévodkyně z Kentu, která ji utěšovala slovy, že jednou wimbledonskou trofej určitě získá.
Slova vévodkyně se splnila: o pět let později převzala Jana Novotná trofej pro vítězku Wimbledonu 1998. Mimo kurt hvězdná hráčka působila jemně a sympaticky. Kariéru ukončila v roce 1999.
Po kariéře se věnovala komentování, exhibicím a předávání zkušeností mladším hráčkám. V roce 2017 zemřela na rakovinu.
Helena Suková byla hráčkou s výjimečnou inteligencí, přehledem a obrovskou kvalitou na síti. Zářila už v 80. letech a její kariéra pokračovala až do druhé poloviny 90. let. Vyhrála 10 singlových titulů, 69 deblových a celkem 14 grandslamových titulů ve čtyřhře a mixu.
Kariéru ukončila v roce 1998. Dnes se věnuje sportovní psychologii a dál zůstává respektovanou osobností českého sportovního prostředí.
