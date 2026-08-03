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Polský plavec jako první pokořil Baltské moře. Čelil zimě, vyčerpání i halucinacím

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  13:27
Čtyřikrát ho Balt zastavil. Napopáté už Bartłomiej Kubkowski moři nedal šanci. Po 55 hodinách ve vodě a 160 kilometrech se stal prvním člověkem, který přeplaval Baltské moře.

Polský plavec se o mimořádný výkon pokoušel každý rok od roku 2022 v rámci projektu Ultra Baltic Swim. Pokaždé mu však úspěch těsně unikl. Nejblíž byl loni, kdy jeho tým po více než 50 hodinách plavbu ukončil pouhých 11 kilometrů od cíle.

Zdálo se, že tím Kubkowského boj s Baltem definitivně skončil. Letos v březnu ale oznámil, že se vrátí k poslednímu pokusu.

„Byla to nádherná pětiletá cesta plná vzestupů, pádů a cenných životních lekcí, které mi Balt udělil. Z každé jsem se poučil a jsem připraven znovu bojovat. Slibuji, že ze sebe vydám všechno a letos se postavím na druhém břehu,“ napsal několik dní před startem na Instagramu.

Kubkowsi odstartoval v pátek 31. července odpoledne ze švédské pobřežní obce Kaseberga. Jeho tým celou plavbu monitoroval a průběžně o ní informoval na sociálních sítích. Začátek byl náročný, přesto Kubkowski během prvních 20 hodin zvládl 64 kilometrů. Poté se moře uklidnilo a začalo mu přát. Vlny mířily stejným směrem a pomáhaly mu držet tempo přes tři kilometry za hodinu.

Po necelých 30 hodinách překonal polovinu trasy. Plaval vyrovnaně, zůstával v dobré náladě a občas dokonce žertoval se svou posádkou.

Nejtěžší zkouška však teprve přicházela. Během druhé noci už byl jeho organismus na hranici vyčerpání. Kubkowski nespal desítky hodin a kromě extrémní fyzické námahy bojoval také se zimou a halucinacemi.

„Je ve vodě více než 30 hodin, uplaval 90 kilometrů a čeká ho nejtěžší část výzvy. Přichází druhá noc a únava se hromadí nejen kvůli obrovskému výkonu, ale především kvůli nedostatku spánku,“ uvedl jeho tým.

Po 45 hodinách začalo být jasné, že pátý pokus může skončit úspěšně. Kubkowski stále držel tempo, komunikoval s posádkou a zůstával při vědomí. Navíc se uklidnilo i moře.

„Máme před sebou poslední kilometry. Balt k nám byl tentokrát velmi laskavý a dopřál nám krásnou, klidnou hladinu. Přesto nepolevujeme v ostražitosti a soustředíme se na dokončení naší cesty. Bude to neuvěřitelný okamžik, na který čekáme společně s vámi,“ vzkázal tým.

Přibližně půl hodiny před cílem se Kubkowski zastavil, aby doplnil tekutiny a vyměnil si plaveckou čepici. Přiznal, že je naprosto vyčerpaný. Posádka ho povzbuzovala, aby v sobě našel poslední zbytky sil. Na břehu už na něj čekaly stovky fanoušků i jeho partnerka.

Na pláž v polském Dziwnówě dorazil 2. srpna v 19.59. Po přibližně 55 hodinách ve vodě vystoupil na břeh vyčerpaný, ale šťastný. Na pátý pokus dokázal to, co se před ním nikomu nepodařilo: přeplaval Baltské moře.

Ultra Baltic Swim přitom od začátku nebyl jen sportovní výzvou. Kubkowski jeho prostřednictvím podporuje nadaci Cancer Fighters, která pomáhá lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým.

Také letošní pokus doprovázela charitativní sbírka. Zapojilo se do ní více než osm tisíc lidí a vybraná částka se přiblížila 500 tisícům zlotých, tedy necelé tři miliony korun.

Bartolomej Kubkowski se stal prvním člověkem, který přeplaval Baltské moře.
Bartolomej Kubkowski se stal prvním člověkem, který přeplaval Baltské moře.
Bartolomej Kubkowski se stal prvním člověkem, který přeplaval Baltské moře.
Bartolomej Kubkowski se stal prvním člověkem, který přeplaval Baltské moře.
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