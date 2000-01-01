náhledy
Letošní olympijské hry jsou pro české fanoušky nezvykle blízko a tak si atmosféru pod pěti kruhy přijela užít i řada známých osobností. Do Milána dorazili hudebníci, sportovci i influenceři. A zatímco někteří zůstali přímo ve městě, jiní zamířili za závody také do dalších olympijských středisek.
Autor: @marekztraceny, @andreabezdekova, @pokacovo_instac
Prezident Petr Pavel navštívil v úvodu olympijských her zápas českých hokejistek proti Švýcarsku.
Autor: ČTK
Nenechal si ujít ani zlatý závod Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu, který se jel o dva dny později v Livignu.
Autor: ČTK
Olympijskou atmosféru si do Milána dorazil užít také populární zpěvák a skladatel Marek Ztracený.
Autor: Instagram @marekztraceny
Program v dějišti her Ztracený absolvoval po boku bývalého hokejového útočníka Radka Smoleňáka. V centru města se ale setkali také se štábem seriálu Lajna v čele s Jiřím Langmajerem a Hanou Vágnerovou.
Autor: Instagram @marekztraceny
Společnou fotografií s Marcelou Pastrňákovou, maminkou Davida Pastrňáka, se na sociálních sítích pochlubila modelka a influencerka Andrea Bezděková.
Autor: Instagram @andreabezdekova
Do Milána ale Bezděková dorazila společně se svým přítelem, zpěvákem Sebastianem Navrátilem.
Autor: Instagram @andreabezdekova
Přestože modelka Alena Šeredová dnes žije především v Turíně, kde působí jako honorární konzulka pro italský region Piemont, v Miláně je jako doma. Právě proto vyrazila na úvod olympijského turnaje podpořit ženskou hokejovou reprezentaci.
Autor: Instagram @alenaseredova
Českým hokejistům přijel přímo do dějiště olympijských her fandit také písničkář Pokáč.
Autor: Instagram @pokacovo_instac
V Miláně nechyběla ani bývalá tenistka Lucie Šafářová, manželka Tomáše Plekance, který u hokejového týmu působí jako asistent trenéra.
Autor: Instagram @lucie.safarova
Na tribuně se Šafářová potkala se svou kolegyní a kamarádkou Barborou Strýcovou, se kterou ve čtyřhře vybojovaly olympijský bronz na hrách v Riu de Janeiru 2016.
Autor: Instagram @lucie.safarova
Na svém Instagramu sdílela Strýcová z Milána především snímky s dětmi, na hokejový zápas ale vyrazila v doprovodu dalších blízkých.
Autor: Instagram @barborastrycova
Na Evu Adamczykovou v cíli olympijského finále ve snowboardcrossu čekal její manžel, herec Marek Adamczyk.
Autor: AP / Julia Demaree Nikhinson, ČTK
Oslavit s Adamczykovou stříbrný úspěch dorazila i bývalá biatlonistka Eva Puskarčíková, která v Livignu, kde se závod konal, žije se svým partnerem. Na snímku obě Evy pózují společně s dalším olympionikem Vavřincem Hradílkem a trenérem freestylové snowboardové reprezentace Přemyslem Vidou.
Autor: Instagram @premekvida
Královně českého snowboardcrossu přijel společně s rodinou a přáteli do Itálie fandit také Jakub Mazůch, partner Adamczykové ze soutěže StarDance… když hvězdy tančí.
Autor: Instagram @kuba.mazuch
S manželkou Monikou si Mazůch na olympijské finále pořídil ikonický knír Adamczykové.
Autor: Instagram @kuba.mazuch