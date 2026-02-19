|
Pokáč, Ztracený i Bezděková v Miláně. Které osobnosti navštívily dějiště her?
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi
Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...
Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...
Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?
Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....
Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna
Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...
Běhej, makej a střílej, slyšel Ladra. Pak krásným gólem zařídil Plzni remízu
Může to být klíčový okamžik celého dvojutkání. Místo těsné porážky si díky krásnému gólu Tomáše Ladry odvezli plzeňští fotbalisté z Řecka remízu 2:2. „Když jsem šel na hřiště, tak mi trenéři říkali,...
Kdo startuje na olympiádě? Rybář, výrobce javorového sirupu i umývač oken
Pracovník v bance, IT technik, dva kolegové z cestovní agentury a advokát. Takové je složení českého mužského curlingového týmu na olympijských hrách. Ne každý sportovec si svými výkony vydělá...
Stydím se. Návrat do Ruska bude těžký, řekla Petrosjanová. Spasitelka je šestá
Od našeho zpravodaje v Itálii Rusko v ní vidělo spasitelku. Mladou ženu, která mu zařídí olympijské zlato z Milána a navíc v soutěži, jež je celosvětově už pravidelně nejsledovanějším závodem her. Ještě loni psala ruská média o...
Cyklistika je výběrem genetického fondu. Trenér elitní české stáje o datech a Černém
Se jménem šestatřicetiletého Aleše Řehoře je spojen přerod hradecké stáje Kasper/crypto4me, jenž v posledních měsících nepřinesl jen z poloviny změněný název. Pod jeho trenérským velením obměněný...
Shodila kila, posílila. Šampionka ve vrhu koulí si v bobu plní svůj olympijský sen
Britská bobistka Adele Nicollová si letos v zimě plní olympijský sen. Devětadvacetiletá rodačka z Walesu je přitom výjimečná nejen svými výsledky na ledové dráze, ale i sportovní všestranností –...
Odvrácená ostuda. Zlín se zachránil, Hamrlík i tak hlásil: Nedalo se na to dívat
Už si můžou oddechnout. Hrozba potupného sestupu do druhé ligy pominula. Tři kola před koncem základní části jsou zlínští hokejisté zachráněni. Poté, co Chomutov nezvládl čtvrteční předehrávku ve...
Náš Gagarin, velebí Rusové medailistu. Ten hlásí: Všichni vědí, z jaké země jsem
Premiéra skialpinismu na hrách znamenala ve čtvrtek také premiérovou medaili pro neutrální ruské sportovce na této olympiádě. Stříbrný mezi muži Nikita Filippov ale hned při tiskové konferenci svou...
Bojkot kvůli návratu Rusů. Ukrajinská výprava vynechá zahájení paralympiády
Ukrajinská výprava se nezúčastní slavnostního zahájení paralympijských her v Miláně v pátek 6. března. Ceremoniál se rozhodla bojkotovat kvůli tomu, že ruští a běloruští sportovci smějí na hrách...
Hvězda, pracanti i provokatéři. Projděte si tým Slováků, který zabojuje o medaili
Největší překvapení turnaje. Zaujali prvním místem ve skupině, famózně zvládnutým čtvrtfinále, energickými výkony i výraznými individualitami. Slovenští hokejisté se znovu po čtyřech letech uchází o...
Bohyně Slavie. Od slz až k titulu. Na Oneplay je dokument o životě fotbalistek
O fotbale. Ale také touze po mateřství, hledání svého já, tvrdé práci i legraci, snech a předsudcích. Nejen o tomto je čtyřdílná dokumentární série Bohyně Slavie, která je od pátku 20. února...
Jak Jílek řešil až moc detailů. A Číňan pokořil nepřekonatelnou americkou horu
Od našich zpravodajů v Itálii Jako bychom se ve čtvrtečním večeru vrátili časem do minulého týdne. V publiku haly Rho Fiera na milánském výstavišti dominuje nizozemská oranžová, na oválu se rozcvičují i mnozí staří známí. A...
Zážitek po boku hvězd. Olympijský led uklízejí mladí hokejisté milánského klubu
Televizní divák během hokejové třetiny napočítá tři komerční přestávky. V milánské aréně ale tyto pauzy představují něco úplně jiného. Jakmile zazní siréna, na led okamžitě vyrazí dvanáct bruslařů v...